Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Naughty Dog is volgens een bekende online leaker begonnen met de ontwikkeling van The Last of Us Part 3.

Naar verluidt is de co-president van de studio, Neil Druckmann, begonnen aan het vervolg, hoewel het waarschijnlijk in een zeer vroeg stadium is, dus verwacht geen officiële aankondiging op korte termijn.

De Twitter-poster die het nieuws heeft laten vallen is @ViewerAnon, die beter bekend staat om zijn film- en tv-showlekken. Hij heeft echter een track record van het aankondigen van een aantal gaming details, zoals de scoop op Crash Bandicoor 4.

Nou, ik kijk nergens naar, dus... Dr. Uckmanns volgende game is THE LAST OF US PART III die momenteel in productie is bij Naughty Dog. https://t.co/MxN8aBq9cy- ViewerAnon (@ViewerAnon) 13 december 2022

Hij is ook een goede bron geweest voor informatie over The Last of Us TV show.

Dat Naughty Dog werkt aan een derde deel in zijn Last of Us-serie is niet zo verrassend, als we eerlijk zijn. Druckmann verklaart zelf vrolijk dat hij werkt aan een "toekomstige game", en de ontwikkelaar zal willen profiteren van de extra publiciteit die de HBO-show oplevert.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De nieuwe serie begint binnenkort, op 15 januari 2023. Het zal worden uitgezonden door HBO in de VS en Sky / Now in het Verenigd Koninkrijk.

Beste Nintendo Switch deals voor Cyber Monday 2022: de allerbeste Switch besparingen Door Max Freeman-Mills · 28 November 2022 Nu het eindelijk Cyber Monday is, welke deals zijn er voor de Switch?

Geschreven door Rik Henderson. Bewerken door Cam Bunton.