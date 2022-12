Spider-Man 2 bevestigd voor PS5 release in herfst 2023

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony heeft bevestigd dat Marvel's Spider-Man 2 in de herfst van 2023 op de PlayStation 5 zal verschijnen.

Insominiac Games' Spidey vervolg is op weg naar een release volgend jaar en wordt een current-gen console exclusive. De game hervat de gebeurtenissen in de eerste Spider-Man game, plus de Miles Morales follow-up, en bevat beide webslingers voor een geheel nieuw avontuur.

We weten er nog niet veel meer over, hoewel er eind 2021 een onthullingstrailer werd vrijgegeven die ons een prikkelende blik gaf op wat er komen gaat.

De creatief directeur van Insomniac, Bryan Intihar, heeft de fans gerustgesteld dat, hoewel de studio dit jaar niets heeft uitgebracht, dat komt omdat er hard is gewerkt aan het langverwachte vervolg: "Wat een jaar is het geweest voor PlayStation Studios; hier bij Insomniac Games hebben we absoluut ontzag gehad voor het werk van onze collega's," zei hij.

"Felicitaties aan iedereen voor een succesvolle 2022... en laten we hopen dat volgend jaar net zo spannend wordt als we Marvel's Spider-Man 2 klaarmaken voor de release in de herfst van volgend jaar."

De komende 12 maanden beloven ook op andere gebieden spannend te worden voor PlayStation, niet in de laatste plaats dankzij de lancering van de PSVR2-headset in februari.

