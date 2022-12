Resident Evil Village krijgt een gratis PS VR2 update 22 februari 2023

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony en Capcom hebben bevestigd dat Resident Evil Village op 22 februari 2022 een gratis PlayStation VR2-update krijgt, waardoor het hele hoofdverhaal beschikbaar komt in VR-modus.

Het nieuws komt nu de PlayStation VR2 steeds dichter bij de realiteit komt met accessoires die nu beschikbaar zijn voor pre-order door degenen die de reserve $ 549,99 / €599,99 / £ 529,99 bij de hand hebben. De bevestiging van de gratis download komt via de PlayStation-blog, waarbij Capcoms Resident Evil Village-producent opmerkt dat de download beschikbaar zal zijn zodra de PlayStation VR2 wordt gelanceerd.

De aankondiging wijst er ook op dat het spel volledig gebruik zal maken van de 4K HDR-graphics en eye-tracking-mogelijkheden van de PlayStation VR2, terwijl gamers zullen kunnen genieten van trillingen, terugslag en weerstand van de controllers - één in elke hand - terwijl ze interactie hebben met objecten in de wereld om hen heen. En ja, ook als ze wapens afvuren.

De gratis download vereist natuurlijk dat gamers Resident Evil Village of Resident Evil Village Gold Edition al hebben geïnstalleerd. Ervan uitgaande dat ze dat allemaal hebben, is het gewoon een kwestie van wachten tot de headset arriveert en dan alles instellen.

De PlayStation VR2 is Sony's tweede poging om een VR-headset te maken, aangezien het oorspronkelijke aanbod van de PS4 al lang niet meer voldoet. Dit vernieuwde model belooft veel van de problemen van de originele headset op te lossen, niet in het minst het gebruik van een enkele USB-C-kabel voor aansluiting op de PS5-console zelf.

