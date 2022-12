Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Na haar ongelooflijke reis in Horizon Forbidden West is Aloy nog lang niet klaar - ze komt terug in een belangrijke DLC voor de game, Burning Shores.

Het doek is nu van deze uitbreiding voor Los Angeles en wij hebben hier alle belangrijke details voor je, dus lees snel verder voor meer informatie.

Horizon Forbidden West Burning Shores DLC releasedatum

We kregen een releasedatum voor Burning Shores in december 2022, toen Sony en Guerrilla bevestigden dat het op 19 april 2023 uitkomt.

De downloadbare content werd onthuld tijdens The Game Awards, gaming's jaarlijkse awards en trailers showcase.

Horizon Forbidden West Burning Shores DLC-platforms

Het meest controversiële deel van wat normaal gesproken een vrij routineuze aankondiging zou zijn, is dat Burning Shores niet naar beide platforms komt waarop Forbidden West is uitgebracht.

Guerrilla Games heeft de "moeilijke beslissing" genomen om de DLC alleen naar PlayStation 5 te brengen, omdat het blijkbaar verder gaat dan wat de PS4 technisch aankan.

Dat betekent dat je moet upgraden als je de basisgame op de PS4 hebt gespeeld, want de DLC komt in de huidige vorm niet naar je console.

Horizon Forbidden West Burning Shores DLC trailer

Er is tot nu toe slechts één trailer voor Burning Shores verschenen, maar die is behoorlijk indrukwekkend, zoals je hieronder kunt zien.

De trailer toont een aantal locaties die Aloy zal bezoeken en wat lijkt op een titanische nieuwe robot waar ze het tegen op kan nemen, die momenteel de heuvels van Hollywood bezet.

Horizon Forbidden West Burning Shores DLC verhaal

Het lijkt erop dat de post-apocalyps die in Aloy's wereld een groot deel van Noord-Amerika heeft verwoest, vooral Los Angeles zwaar heeft getroffen.

Hier zal Burning Shores zich afspelen, en het is bevestigd dat het qua tijdlijn een coda is na het einde van het verhaal van Forbidden West.

LA is getransformeerd in een vulkanische archepelago, waar het moeilijk en gevaarlijk navigeren is dankzij de lavastromen en de gewelddadige robotbewoners.

We weten dat er nieuwe personages zullen zijn om te ontmoeten en verhalen om te ontdekken, maar we zullen moeten wachten tot er meer bekend wordt gemaakt voordat we in meer detail kunnen treden.

Horizon Forbidden West Burning Shores DLC gameplay

Van wat Guerrilla tot nu toe heeft laten zien, gaan we ervan uit dat Burning Shores in feite meer van Forbidden West zal zijn, zij het in een nieuw gebied dat waarschijnlijk kleiner en geconcentreerder zal zijn dan de hoofdkaart van het spel.

LA zal openstaan voor verkenning via land, water en lucht op de rug van Sunwing, iets dat prominent aanwezig is in de tot nu toe vrijgegeven screenshots en trailer.

Hierdoor lijkt het erop dat het een behoorlijk dynamische speeltuin wordt. We hopen dat we met nieuwe vijandige types te maken krijgen en ook wat nieuwe wapens en gereedschappen in handen krijgen, maar dit alles zal moeten wachten op volledige bevestiging voordat de DLC uitkomt.

