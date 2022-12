Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - PlayStation biedt een leuke Spotify-achtige manier om definitief te weten te komen wat je het afgelopen jaar hebt gespeeld, voor wie nieuwsgierig is of gewoon wil flexwerken.

Het is vrij eenvoudig om je wrap-up te krijgen en je wordt door een paar verschillende categorieën statistieken geleid voordat je een eindkaart te zien krijgt die je met je vrienden kunt delen.

Zo krijg je je PlayStation Wrap-Up

Om je eigen Wrap-Up te krijgen, ga je naar deze pagina op de PlayStation-site.

Als je dat nog niet hebt gedaan, word je gevraagd om je aan te melden bij je PlayStation-account.

Zodra je bent aangemeld, kun je je Wrap-Up bekijken.

Maar wees gewaarschuwd: de servers lijken het zwaar te verduren te hebben, dus het kan zijn dat je de pagina een paar keer opnieuw moet laden voordat hij werkt.

Aan het einde van je Wrap-Up krijg je twee dingen - ten eerste een deelbare afbeelding van je topwedstrijd en een paar statistieken, zoals de onze hieronder.

Ten tweede krijg je een code voor een thema-avatar die je aan je profiel kunt toewijzen. Deze codes zijn niet uniek, maar wel regiogebonden, zodat je ze kunt delen met vrienden.

Voor onze lezers in Noord-Amerika kun je de codes voor elke avatar uit onderstaande Tweet halen, met dank aan de uitstekende Wario64 op Twitter.

Gratis Astro Bot avatars codes voor PSN:



C5CD-C2NJ-R239 Wrap-Up 2022

CPDR-JFN9-TJA2 Action-Adventure

H75N-8HNP-H5EP Fighting

MNNX-CXNG-L6GB Driving/Racing

BA5N-RNNE-P3EK Shooter

2LJB-8JND-4H9G Sports pic.twitter.com/n6hzvz9TNg- Wario64 (@Wario64) 13 december 2022

Dat is alles wat je nodig hebt voor je eigen Wrap-Up, dus geniet ervan om na te denken over een hopelijk vruchtbaar gamejaar!

Maar er is meer om naar uit te kijken - bekijk hier onze lijst met de meest verwachte PS5-games voor 2023.

