Death Stranding 2 is echt en komt naar PS5

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Niet zo snel na de populaire game Death Stranding uit 2019 werkt gamelegende Hideo Kojima aan zijn volgende project - Death Stranding 2.

De naam Death Stranding 2 van het spel is blijkbaar slechts een werktitel op dit moment, hoewel dat is wat Kojima Productions gebruikt in al zijn promotiemateriaal, dus het zou goed kunnen blijken te zijn de definitieve naam na alles. En hoewel we niet veel meer weten over het spel dan een schitterende trailer, weten we wel een aantal dingen.

Zo weten we bijvoorbeeld dat Norman Reedus en Léa Seydoux allebei terugkeren voor deze tweede iteratie, terwijl Elle Fanning, Shioli Kutsuna en Troy Baker deze keer allemaal aan de cast worden toegevoegd. We weten ook dat het spel ook naar de PlayStation 5 komt, zonder bevestiging van andere versies - dus nog geen woord over een pc-versie. Het originele spel kreeg uiteindelijk een PC Game Pass release, dus daar is in ieder geval een precedent.

Wat het spel zelf betreft, moet je echt de trailer bekijken om een idee te krijgen van wat er gaande is. Hij is voldoende filmisch en wat we hier te zien krijgen lijkt op wat we van de paardenkracht van de PlayStation 5 konden verwachten. De verwachtingen waren al hooggespannen voordat we wisten dat het spel officieel was. Nu zijn ze klaar om koortshoogte te bereiken.

We hebben geen tijdlijn voor wanneer dit ding klaar zal zijn om te spelen, maar dat zal snel genoeg komen. Voor nu is het tijd om die trailer herhaaldelijk te bekijken tot het zover is.

Geschreven door Oliver Haslam.