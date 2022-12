Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sam Porter Bridges is terug, baby.

Death Stranding bood een unieke melange van gameplay-systemen en verhalen, en heeft in de jaren na de release een cult following aangetrokken. Nu is er een vervolg op komst van Kojima Productions.

Hier zijn alle belangrijke details, waaronder hints over het verhaal, de tot nu toe uitgebrachte trailers en meer.

Death Stranding 2 trailer

Death Stranding 2 werd aangekondigd tijdens The Game Awards in december 2022 met een blitse trailer en een verschijning van Hideo Kojima zelf.

Het is een vrij lange trailer met enkele terugkerende personages en wat klassieke bizarre Kojima-beelden.

Death Stranding 2 releasedatum

De aankondiging van Death Stranding 2 is groot nieuws, maar er zit geen releasedatum aan vast.

We hebben niet eens een venster, en we zouden gokken dat als het spel naar 2023 zou gaan, dit feit bevestigd zou zijn.

We kunnen dus met een gerust hart voorspellen dat we Death Stranding 2 op zijn vroegst in 2024 zullen spelen.

Death Stranding 2 platformen

Een ander belangrijk onderdeel van de aankondiging van Death Stranding 2 is dat het een PlayStation 5 exclusive wordt - in ieder geval bij de lancering.

We kunnen ons voorstellen dat de game sneller naar de pc komt dan het lange proces dat nodig was voor de eerste Death Stranding, maar voorlopig is alleen de PlayStation 5 bevestigd als lanceerplatform voor de game.

Kojima kondigde onlangs aan dat hij werkt aan een game in samenwerking met Xbox en Microsoft, maar we weten nog niet wat dat is.

Death Stranding 2 verhaal

De eerste Death Stranding had een plot dat vrij moeilijk te volgen kon zijn en eindigde met enkele onduidelijkheden (dat is een beetje een understatement, ja).

Stop met lezen als je niet wilt weten wat er is gebeurd, want we begeven ons hier op spoilergebied!

Aan het einde van het vorige spel ging onze held Sam off-grid wonen bij zijn BB, die nu Louise heet, terwijl bondgenoten als Die Hardman en Fragile nieuwe doelen vonden.

Uit de eerste trailer blijkt dat hij, ouder en havelozer, weer terug in de mix wordt gesleept. Fragile is terug en lijkt nu een moeder te zijn, terwijl Troy Baker terug is als een schurkachtige man die op de een of andere manier verwant zou kunnen zijn aan Higgs uit het vorige spel.

Eerlijk gezegd is het in dit stadium moeilijk om al te veel te raden - en Kojima zal dat zeker expres zo willen.

Death Stranding 2 gameplay

De gameplay van Death Stranding was bij de release verdeeld, meditatief en zorgvuldig in de ogen van sommigen, maar verwarrend en een beetje frustrerend voor anderen.

Als het vervolg hetzelfde model volgt, zullen we opnieuw ladingen over lange afstanden verplaatsen met behulp van een verscheidenheid aan verplaatsingsmogelijkheden, van wandelen te voet tot voertuigen.

Gezien het thema van het eerste spel draaide alles om het maken van nieuwe verbindingen tussen locaties zou je kunnen denken dat we meer van hetzelfde gaan doen, maar de eerste trailer voor Death Stranding 2 is onheilspellend.

We eindigen met de vraag of we überhaupt wel verbindingen hadden moeten maken en vragen ons af of de volgende game op een of andere manier van deze kant van de zaak zal afwijken.

We verwachten echter nog steeds dat reizen het belangrijkste mechanisme zal zijn, naast de interessante gevechten die in Death Stranding opdoken.

