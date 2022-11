Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er zijn deze Black Friday veel geweldige game-aanbiedingen, maar voor degenen die sinds de lancering wanhopig op zoek zijn naar de PlayStation 5, heeft Walmart misschien wel het beste nieuws van allemaal.

De volledige PS5-console is er te koop en bovendien is het de bundel met het fantastische vijfsterrenspel God of War Ragnarök.

De PlayStation 5 is sinds de lancering razend populair, en de mogelijkheid om er een aan te schaffen is voor de meesten niet weggelegd.

Het is een geweldige console, met graphics tot 4K 120fps en een reeks uitstekende triple-A games - niet in de laatste plaats God of War Ragnarök zelf.

We noemden het "pure perfectie" in onze diepgaande recensie en stelden ook dat het "simpelweg een meesterwerk is."

Het vervolg op de PS4-game uit 2018 "voegt pathos en emotie toe en vraagt je om je koepel evenveel te gebruiken als vingervlugheid."

Natuurlijk moet je er misschien snel bij zijn om de PS5-bundel te bemachtigen, maar we houden ook onze ogen open voor verdere mogelijkheden bij andere retailers.

Geschreven door Rik Henderson.