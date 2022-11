Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De toekomstige overname van Activision door Microsoft blijft maar interessante informatie opleveren. De laatste is dat de volgende generatie spelconsoles, die we voorlopig de PlayStation 6 en Xbox Series X 2 zullen noemen, pas over vele jaren zal verschijnen, op zijn vroegst in 2028.

Verklaringen waarin de voordelen en de valkuilen van de deal worden beargumenteerd, zoals naar voren gebracht door zowel Sony als Microsoft, suggereren dat een typische consolecyclus acht jaar is en aangezien de Xbox Series X/S en PS5 in 2020 zijn uitgebracht, betekent dit dat we nog zes jaar moeten wachten:

"De volgende nieuwe generatie consoles wordt op zijn vroegst in de herfst van 2028 verwacht", zegt Microsoft in antwoord op de bezwaren van de Britse Competition and Markets Authority.

De CMA betoogt dat de aankoop van Activision en met name de Call of Duty-franchise gevolgen kan hebben voor de keuze van de consument bij de aanschaf van een volgende console:

"[Het] zal waarschijnlijk vooral gevoeld worden bij de lancering van de volgende generatie consoles, waar gamers opnieuw beslissen welke console ze kopen", staat in het rapport.

Microsoft wijst er echter op dat een dergelijk effect nog "vele jaren op zich laat wachten".

De Xbox-eigenaar beweerde onlangs ook dat hij Sony een aanbod had gedaan om Call of Duty nog tien jaar op de PlayStation-consoles te houden (hoewel in de CMA-documenten nog steeds "tot 2027" staat).

Helaas lijkt het erop dat deze heen en weer geslingerde opkoop een gelopen race is - misschien krijgen we zelfs nieuwe consoles voordat het gedaan is.

