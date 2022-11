Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony zal naar verluidt de prijzen van zijn PlayStation Plus-abonnementslagen met 25 procent verlagen voor Black Friday.

Leaker billbil-kun, die regelmatig nauwkeurig lekt welke PS Plus maandelijkse games worden aangeboden, beweert dat PlayStation haar verschillende tiers zal aanbieden met een kwart korting op de normale prijs.

Dat zal schijnbaar gelden voor het jaartarief, in plaats van maandelijks, maar is een mooie manier om ervoor te zorgen dat je PS Plus Essential, Extra of Premium voor minstens 12 maanden tegen een gereduceerde prijs hebt.

Hij beweert ook dat de korting begint op 18 november en loopt tot 28 november. Black Friday zelf is op 25 november.

Beste PS4-games 2022: alle PlayStation 4-titels die elke gamer moet spelen Door Max Freeman-Mills · 8 November 2022 · We hebben een lijst samengesteld van spellen die de moeite waard zijn om aan je bibliotheek toe te voegen, met ook veel koopjes.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Indien correct, zullen de dealprijzen zijn:

PlayStation Plus Essential: $44,99 / €44,99 / £37,99 voor 12 maanden (normaal $59,99 / €59/99 / £49,99).

PlayStation Plus Extra: $74,99 / €74,99 / €62,99 voor 12 maanden (normaal $99,99 / €99/99 / €83,99)

PlayStation Plus Premium $89,99 / €89,99 / €74,99 voor 12 maanden (normaal $119,99 / €119/99 / €99,99)

De verschillende PS Plus-niveaus bieden steeds uitgebreidere voordelen, waarbij Extra en Premium toegang bieden tot een snel groeiende catalogus van PS4- en PS5-games. Premium biedt ook toegang tot cloudgames en archieftitels uit het roemruchte verleden van PlayStation.

Het is nog niet bekend of Sony de kortingen beperkt tot de eigen online (in-console) winkels of dat je ze ook via selecte retailers kunt krijgen. We houden je op de hoogte.

Meer informatie over de PS Plus-niveaus en de aangeboden games vind je in onze uitgebreide round-up: PlayStation Plus games lijst, prijs en PS Plus Essential, Extra en Premium tiers uitgelegd.

Geschreven door Rik Henderson.