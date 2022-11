Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red heeft eindelijk een releasedatum aangekondigd voor zijn next gen remaster van The Witcher 3: Wild Hunt.

De game zal vanaf 14 december 2022 beschikbaar zijn voor PlayStation 5, Xbox Series X/S en in de verbeterde vorm voor PC.

Wie het spel al bezit op Xbox One, PS4 of PC krijgt de geremasterde versie gratis als downloadbare upgrade. De versie wordt ook geleverd met alle DLC-content die tot nu toe is uitgebracht, waaronder de grote uitbreidingen Hearts of Stone en Blood and Wine.

Op een later tijdstip komt er ook een fysieke editie uit.

Extra verbeteringen zijn ray tracing-ondersteuning, snellere laadtijden en diverse mods die in het spel worden geïntegreerd. Er zal ook extra content zijn geïnspireerd op de Netflix show, The Witcher.

Xbox One-, PS4- en Nintendo Switch-bezitters zullen ook geen nieuwe dingen missen. De last gen edities van The Witcher 3 zullen ook een update krijgen met toevoegingen en verbeteringen, waaronder content geïnspireerd op de Netflix serie. Dat komt echter op een andere datum dan de next gen-versie die hierboven is beschreven.

Een speciaal REDstreams-evenement zal volgende week live op Twitch worden gepresenteerd, waarbij enkele van de nieuwe functies en content voor het eerst worden getoond.

Geschreven door Rik Henderson.