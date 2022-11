Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Horizon games zijn zo populair gebleken bij PS4 en PS5 fans dat er een PSVR2 spin-off onderweg is. En mogelijk komt er ook een MMORPG bij.

Sony is mogelijk al in het geheim begonnen aan een nieuwe MMORPG op basis van de populaire PlayStation Horizon-games, als we afgaan op een nieuw rapport. Het bedrijf zou samenwerken met NCSoft, dat de titel zou moeten maken. En hoewel het bedrijf het nieuws niet heeft bevestigd, heeft het het ook niet helemaal in de doofpot gestopt.

Het nieuws komt van een financiële nieuwssite genaamd MTN, die NCSoft vroeg naar het project, genaamd "Project H". Het antwoord was simpel, met NCSoft die zei dat "het moeilijk is om informatie te bevestigen over ongepubliceerde projecten die momenteel in ontwikkeling zijn".

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De Horizon-franchise begon met de PS4-titel Horizon Zero Dawn in 2017 en werd eerder dit jaar ondersteund met een vervolg Horizon Forbidden West. Er komt ook een spin-off naar de PSVR2, maar het gepraat over een MMORPG is helemaal nieuw. En het is een interessant concept, aangezien de andere games die tot nu toe zijn uitgebracht geen enkele multiplayercomponent bevatten.

Maar er is iets op komst. NCSoft vacatures verwijzen naar "Project H" en vragen mensen om te werken aan "sociale interacties om duurzame relaties te creëren". Een andere vacature laat zien dat het bedrijf een senior schrijver aanneemt.

Er is natuurlijk geen enkel teken van wanneer dit titelloze spel zal verschijnen, en er is nog genoeg tijd om het te laten schieten. Maar het vooruitzicht van een MMORPG gebaseerd op Horizon? Wij zijn er zeker voor in.

Geschreven door Oliver Haslam. Bewerken door Britta O'Boyle.