(Pocket-lint) - God of War Ragnarök komt op 9 november 2022 uit voor PlayStation 5 en PS4 en je kunt onze diepgaande recensie een dag eerder lezen, wanneer de wereldwijde embargo's worden opgeheven.

We mogen je vertellen dat, vanaf de eerste vijf uur spelen, het zich ontwikkelt tot een van de beste first-party games van Sony in vele jaren en een echte showcase titel voor PS5. Wat we niet zullen onthullen zijn spoilers, maar het kan moeilijk zijn om ze helemaal te vermijden, vooral op sociale media platforms, omdat retailers het spel per ongeluk aan sommige spelers hebben verzonden tot 10 dagen voor de officiële verkoopdatum.

De creative director van het spel, Cory Barlog, is hierover woedend: "Een winkelier die het spel twee weken voor de release verkoopt. Zo teleurstellend," twitterde hij.

"Sorry aan iedereen dat je de spoilers moet ontwijken als je het spel vers wilt spelen. compleet f***ing stom dat je dit moet doen. Dit is helemaal niet hoe iemand van ons bij [Santa Monica Studio] wilde dat het zou gaan."

een retailer die het spel bijna TWEE WEKEN voor de release verkoopt.



gewoon zo teleurstellend. - cory barlog (@corybarlog) 29 oktober 2022

Andere leden van het ontwikkelingsteam hebben voorgesteld om tot volgende week van Reddit en YouTube weg te blijven.

God of War Ragnarök is een vervolg op de reboot uit 2018 en speelt zich drie jaar na het einde van die game af. Het voert de actie en RPG-elementen op, met verfijnde combat en tot 120fps visuals op PS5.

Meer zeggen we er voorlopig niet over. We willen zeker niet zelf de verrassingen bederven.

Geschreven door Rik Henderson.