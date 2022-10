Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het kopen van een game, downloadbare content, een film of andere digitale items uit de PlayStation Store hoeft geen onomkeerbare keuze te zijn - Sony heeft een terugbetalingssysteem waarmee je je geld terug kunt krijgen.

Je kunt zelfs geld terugkrijgen voor de aankoop van een PlayStation Plus-lidmaatschap als je op tijd handelt.

Binnen 14 dagen na je aankoop kun je zonder vragen te stellen je geld terugkrijgen, met één grote voorwaarde: je kunt het item in kwestie niet downloaden, want zodra je dat doet, verlies je de mogelijkheid om je geld terug te krijgen.

Dat betekent dat je automatische downloads moet uitschakelen in de instellingen van je console, zodat je de beste kans hebt om je geld terug te krijgen voor een aankoop waar je niet zeker van bent.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Dit betekent dat pre-orders ook een beetje ingewikkeld kunnen zijn - als je binnen 14 dagen voor de komende release van het spel een pre-order plaatst, kun je op elk moment binnen 14 dagen na je eigenlijke pre-order je geld terugkrijgen.

Als je eerder dan die tijd een pre-order hebt geplaatst, kun je je geld terugkrijgen voordat het spel uitkomt.

Maar hoe maak je hier nu eigenlijk gebruik van? Lees verder

Hoe krijg je je geld terug in de PlayStation Store?

Helaas maakt Sony dit momenteel niet erg gemakkelijk - je kunt alleen een verzoek om terugbetaling indienen door naar de Refund Request-pagina op de PlayStation-website te gaan, hetzij op een desktop, hetzij in de internetbrowser van je mobiel.

Deze pagina nodigt je uit om "Contact PlayStation Support" aan te vragen, en door op die optie te klikken kom je op een pagina waar je uit een aantal opties "PS Store & Restituties" kunt selecteren. Dit voegt nog een aantal keuzes toe, waar je op "PlayStation Store-terugbetalingen" kunt klikken.

Tot slot krijg je de optie om een online chat te starten met de "Restitutie-assistent", die je kan vertellen wat je wilt terugbetalen.

PS5-specificaties, releasedatum, prijs en meer: het laatste nieuws over de PlayStation 5 Door Rik Henderson · 17 september 2020 De prijs van de PlayStation 5, de releasedatum en zelfs de details van de pre-order zijn nu bekend. Lees verder om erachter te komen.

Ze zullen je enkele relevante vragen stellen en als je de content niet hebt gedownload of 14 dagen hebt laten verstrijken, zou je restitutie in orde moeten zijn en worden verwerkt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.