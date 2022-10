Hoe een vastzittende PS5-schijf te repareren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De PlayStation 5 is een machtige console, maar vertrouwt nog steeds op een mechanisme dat al sinds de originele PlayStation in de een of andere vorm bestaat: een schijflezer.

Uiteraard zijn we van CD's overgestapt op 4K Blu-Ray kwaliteit, maar het mechanisme is vergelijkbaar en dat zorgt voor één groot potentieel probleem: schijven die vastlopen.

Het is een veel voorkomende malaise, en een die duivels kan zijn om te repareren als je niet weet hoe. Gelukkig is er een relatief eenvoudige manier om een vastzittende schijf uit je PS5 te halen.

Een vastzittende PS5-schijf repareren

Een van de bekende verborgen functies van de PlayStation 5 is dat je de frontplaten volledig kunt verwijderen - of je nu hoopt nieuwe platen te bevestigen zoals die van Dbrand, of omdat je een uitgebreide opslagmogelijkheid toevoegt met een nieuwe SSD.

Dit is de sleutel tot het verwijderen van een vastzittende schijf - als u de frontplaat aan de kant met de schijfaandrijving verwijdert, kunt u bij de schijf zelf.

Een zeer belangrijke opmerking is dat dit alles moet worden gedaan wanneer de PS5 volledig is losgekoppeld van de stroom, om er zeker van te zijn dat het veilig is.

Het oppervlak van het station dat u kunt zien heeft een paar schroeven, maar één is gemarkeerd door een zwarte sticker. Dit is ons gereedschap - door deze schroef met een schroevendraaier rechtsom te draaien wordt de schijf handmatig stukje bij beetje uitgeworpen.

Deze methode maakt de garantie niet ongeldig, dus het is een goede optie in geval van nood. Bekijk hieronder een geweldige video van What Happens When voor een meer visuele gids.

