Wat is PlayStation Stars? Hoe het loyaliteitsprogramma van Sony werkt

(Pocket-lint) - PlayStation heeft medio 2022 een nieuw loyaliteitsprogramma aangekondigd dat het gebruik van PlayStation-consoles en -diensten op termijn nog aantrekkelijker moet maken: PlayStation Stars.

De service is gelanceerd in Azië en er zijn releasedata in de rest van de wereld op komst, dus we hebben hier alle belangrijke details.

Wat is PlayStation Stars?

PlayStation Stars is een nieuw getrouwheidsprogramma dat Sony lanceert, waarbij PlayStation-gamers zich kunnen aanmelden om beloningen te verdienen voor het voltooien van uitdagingen van verschillende complexiteit, als een manier om hen verder te betrekken bij het spelen van games.

Het programma staat los van PlayStation Plus, Sony's multiplayer- en online platform - je hoeft niet te betalen voor PlayStation Plus om in aanmerking te komen voor PlayStation Stars, wat geweldig is. Je moet je account wel aanmelden, want er is nog geen automatische inschrijving.

Voorlopig zijn er geen hardwarebeperkingen, dus je hebt zelfs geen PlayStation 5 of PlayStation 4 nodig om mee te doen.

Wanneer is PlayStation Stars beschikbaar?

PlayStation Stars is eigenlijk al gelanceerd in Azië, inclusief Japan - het kwam uit op 29 september 2022, dus als je in dat gebied bent, moet je je PlayStation-app controleren om te zien of het een nieuwe sectie heeft om te verkennen en je aan te melden.

Voor andere gebieden heeft Sony hieronder de releasedata gegeven:

Noord- en Zuid-Amerika: 5 oktober (lokale tijd)

Europa, Australië en Nieuw-Zeeland: 13 oktober (lokale tijd)

Dit betekent dat iedereen in de komende weken toegang zou moeten krijgen naarmate de service verder wordt uitgerold.

Deelnemen aan PlayStation Stars

Zodra het programma in jouw regio is gelanceerd, zou je je ervoor moeten kunnen aanmelden via de PlayStation-app, waar het een sectie zal hebben.

Je kunt je echter ook aanmelden via de PlayStation-website.

Hoe verdien ik beloningen met PlayStation Stars?

Stars biedt regelmatig uitdagingen en missies om aan deel te nemen, waarvan sommige zo simpel zijn als het spelen van een willekeurige game per maand. Bij andere missies moet je bijvoorbeeld raadsels oplossen om erachter te komen welke games je in welke volgorde moet spelen.

Het voltooien van missies kan je verschillende beloningen opleveren, waarover je hieronder meer kunt lezen.

PlayStation zegt dat er vrij regelmatig nieuwe campagnes om aan deel te nemen aan Stars zullen worden toegevoegd, dus je moet altijd wat te doen hebben.

Bovendien krijg je een van de vier statusniveaus toegewezen op basis van het aantal games dat je bezit en het aantal trofeeën dat je daarmee hebt verdiend.

Welke PlayStations Stars beloningen zijn er?

Sony heeft drie soorten beloningen beschreven die je met PlayStation Stars kunt verdienen.

De eerste is de eenvoudigste - punten die je in de PlayStation Store kunt besteden om vermoedelijk vrij kleine kortingen te krijgen op games of DLC die je koopt.

De tweede is toegang tot daadwerkelijke fysieke producten in de PlayStation Store, wat leuk klinkt.

De derde optie ten slotte bestaat uit digitale collectables, activa die (voor alle duidelijkheid) niets te maken hebben met NFT's of blockchaintechnologie. Het zijn gewoon coole digitale voorwerpen die je kunt bekijken en waarvan je kunt genieten op basis van je favoriete PlayStation-franchises.

Je kunt ze weergeven in een deel van de PlayStation-app, maar ze zijn niet verhandelbaar of inwisselbaar.

Hoe wissel ik mijn PlayStation Stars-punten in voor beloningen?

PlayStation Stars is voornamelijk toegankelijk via de PlayStation-app op je telefoon, hoewel een console-app uiteindelijk zal volgen.

Je kunt je puntentotaal controleren en inwisselen voor beloningen door de app te openen en de onderstaande stappen te volgen.

Druk in de PlayStation-app op je profiel Tik onder dat menu op PlayStation Stars Tik op Beloningencatalogus

Zo zie je alle beloningen die voor jou beschikbaar zijn.

Als je op zoek bent naar meer te doen op je PlayStation 5, bekijk dan onze lijst met de beste games die beschikbaar zijn op de robuuste console.

Wat zijn PlayStation Stars?

Tot slot nog een korte toelichting: PlayStation Stars is gewoon de naam van het loyaliteitsprogramma. Dat betekent dat je geen valuta of beloning met de naam "Stars" verdient.

Hopelijk is de verwarring hiermee weggenomen!

Geschreven door Max Freeman-Mills.