(Pocket-lint) - Tijdens het State of Play-evenement in september 2022 onthulde Sony een paar games waarvan men niet wist dat ze eraan kwamen, waaronder Rise of the Ronin.

Een belangrijke nieuwe titel van Team Ninja is een open wereld avontuur dat zich afspeelt in het Japan van de 19e eeuw, en het ziet er prachtig uit. Hier zijn alle details die je moet weten.

Rise of the Ronin releasedatum

Rise of the Ronin is nog ver weg - de eerste trailer ziet er dan wel gelikt uit en bevat veel gameplay, maar de game komt volgens Team Ninja pas ergens in 2024 uit.

Dat betekent dat er nog genoeg tijd is om het spel op te poetsen, en dat we misschien voorlopig niet veel meer informatie krijgen terwijl de ontwikkelaars hun werk doen.

Rise of the Ronin platforms

Rise of the Ronin is aangekondigd als een console exclusive voor de PlayStation 5, wat betekent dat je er niet van kunt genieten op Xbox consoles - tenzij die overeenkomst slechts een bepaalde periode blijkt te gelden.

Dit laat ook wat speelruimte over voor een pc-versie, maar we denken dat het nog wel even duurt voordat hier duidelijkheid over komt, aangezien we nog ver verwijderd zijn van de release window die Team Ninja heeft genoemd.

Rise of the Ronin trailer

Er is tot nu toe slechts één trailer van Rise of the Ronin verschenen, maar die is gedetailleerder dan je zou verwachten voor een spel dat nog twee jaar van de release verwijderd is.

De trailer bevat een mix van in-engine beelden en cut-scenes, maar geeft ons een goed overzicht van de wereld die we gaan verkennen en de tijdlijn waarin we terechtkomen.

Rise of the Ronin verhaal

Het spel speelt zich af tijdens de schemering van het Edo-tijdperk in Japan, in de 19e eeuw. Deze periode heet Bakumatsu en wordt gekenmerkt door ziekte-uitbraken, burgeroorlog en de komst van belangen van overzee, zoals je kunt zien aan de Amerikaanse ambassade die je in de trailer ziet.

We spelen als de Ronin uit de titel van het spel, zonder bindende loyaliteiten zodat je vrij bent om keuzes te maken terwijl je je door de wereld beweegt.

Team Ninja zegt dat het verhaal diep en donker zal zijn - het toont "de meest kritieke revolutie in de geschiedenis van Japan, inclusief de donkerste en lelijkste hoofdstukken waar velen voor terugdeinzen", wat klinkt alsof het behoorlijk schrijnend kan worden gezien de historische details over represailles die in dit tijdperk werden uitgevoerd.

We krijgen blijkbaar de kans om veel beslissingen te nemen die het verhaal op materiële manieren zullen beïnvloeden, dus we kijken uit naar meer informatie over de RPG-elementen.

Rise of the Ronin gameplay

Als Team Ninja spel zal Rise of the Ronin veel gevechten bevatten, en het ziet ernaar uit dat deze impactvol en dodelijk zullen zijn, gezien de korte momenten in de onthullingstrailer.

Het spel bevat katana-gevechten en andere vormen van messen, maar ook vuurwapens uit die periode, zoals blijkt uit de bajonet die je in de trailer ziet.

Dit zou kunnen zorgen voor een interessant gevechtssysteem waarbij je heen en weer kunt schakelen tussen klassieke en modernere wapens, maar bij gebrek aan echte volledige gameplaybeelden zullen we moeten wachten om meer gevoel te krijgen voor hoe het werkt.

Rise of the Ronin zal ook een open wereld zijn, met paarden om tussen de locaties te rijden, en we zijn benieuwd hoe groot de wereld is. De voor de hand liggende (waarschijnlijk oneerlijke) vergelijking zal zijn met Ghost of Tsushima, dat het zo goed heeft gedaan voor Sony en Sucker Punch. De uitgestrekte eilandwereld van dat spel was iets moois, dus we kunnen ons voorstellen dat Team Ninja hoopt dat minstens te evenaren.

