PlayStation-directeur bevestigt dat PS Plus geen day one-releases krijgt

(Pocket-lint) - Sony's benadering van de markt voor gaminglidmaatschappen was vrij traag, het is redelijk om te zeggen, het duurde lang om zijn PlayStation Plus-aanbod te vernieuwen om te concurreren met Xbox Game Pass.

Nu het onlangs gereorganiseerde PS Plus-systeem beschikbaar is, is het echter interessant om PlayStation te horen herhalen dat het de dingen een beetje anders blijft doen dan Xbox.

Het grote twistpunt betreft de grote releases, die op Xbox Game Pass zonder extra kosten op dag één worden uitgebracht, een situatie die PlayStation niet wil kopiëren.

Tijdens een recente conferentie besprak Shuhei Yoshida, hoofd Independent Developer Initiatives bij PlayStation, de weigering van Sony om grote releases zonder extra kosten op de releasedag toe te voegen.

Hij zei het ook vrij eenvoudig: "Wij geloven in de premium release van een titel bij de lancering en na misschien zes maanden, of drie maanden, of drie jaar, wanneer de verkoop van de game terugloopt, kan opname in deze service, PS Plus Extra, helpen deze games te introduceren bij een nieuw, breder publiek."

Het is ook een waardevol punt - hoewel Xbox Game Pass terecht een licht werpt op sommige releases die anders misschien geen erkenning zouden krijgen, is het ook waar dat elke maand games op de dienst uitkomen zonder veel rimpeling, iets wat Sony graag zou willen vermijden.

Kleinere games kunnen echter nog steeds af en toe vroeg verschijnen - Stray deed dat immers eerder dit jaar met daverend succes. Het lijkt er echter niet op dat God of War Ragnarok of Spider-Man 2 in zijn voetsporen zullen treden.

Geschreven door Max Freeman-Mills.