(Pocket-lint) - Sony ontwerpt zijn consoles traditioneel gedurende hun hele levensduur en de PlayStation 5 zal hierop waarschijnlijk geen uitzondering vormen.

Volgens een gerucht zou er volgende zomer al een nieuw model komen, met een "revisie" in het "midden van boekjaar 2023".

Bronnen hebben naar verluidt onthuld dat het nieuwe model een nieuw chassis krijgt en dat de diskdrive mogelijk wordt vervangen door een extern alternatief, aangesloten via een extra USB-C poort aan de achterkant van de machine.

Er zullen echter geen prestatieverbeteringen zijn, waarbij de bronnen Insider Gaming ook informeren dat de nieuwe PS5 dezelfde interne hardware zal hebben.

In wezen klinkt het alsof het nieuwe model een vervanging zal zijn voor de PS5 Digital Edition, maar dan verkocht met een extra schijf. Het zou echter slanker en lichter kunnen zijn, suggereert de site.

De zet zou ook kunnen zijn bedacht door PlayStation om meer eenheden sneller te bouwen, om de voorraadproblemen te elimineren die de PS5 sinds de lancering hebben geteisterd.

Insider Gaming beweert dat Sony volgend jaar 18,5 miljoen exemplaren van de nieuwe machine wil produceren. Dat komt bovenop de 12 miljoen consoles met A-C chassis die het de komende maanden wil maken.

