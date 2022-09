Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - PlayStation heeft tijdens de laatste State of Play online presentatie een nieuwe trailer voor het langverwachte vervolg op God of War onthuld. Er was nog een verrassing: een limited edition God of War: Ragnarök DualSense Wireless Controller.

In tegenstelling tot de DualSense Edge pro controller die onlangs werd onthuld, is de God of War-versie een standaard PS5-gamepad. Hij heeft echter wel een thema, met een tweekleurig ontwerp (wit en blauw) en versierd met de beer en wolf insignes, die Kratos en zijn zoon Atreus voorstellen.

Prijsdetails zijn nog niet bekend, maar de pre-orders beginnen op 27 september 2022 voor een releasedatum van 9 november.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Dat is ook de releasedatum voor het spel op de PlayStation 5 en PS4. De nieuwste trailer daarvoor toont enkele verhaalpunten en veel van de enorm indrukwekkende locaties.

Atreus is volwassener in God of War: Ragnarök en lijkt een veel grotere rol te spelen in het lot van hem en zijn vader.

De trailer is gemaakt van PS5-beelden, die er goed uitzien en we kunnen niet wachten om in de nabije toekomst meer gameplay te zien.

Als je de hele recente State of Play toespraak wil bekijken, ga dan naar ons stuk erover. Er zijn genoeg andere games getoond, waaronder een paar van PSVR2.

Waarom een Nvidia GeForce RTX 30-serie laptop de perfecte mix is van kracht en draagbaarheid Door Pocket-lint International Promotion · 11 mei 2022 Met deze ongelooflijke laptop GPU's wordt gamen onderweg een waar genot.

Geschreven door Rik Henderson.