(Pocket-lint) - Sony heeft eind augustus 2022 slim een geüpgrade versie van zijn PS5 controller aangekondigd, genaamd de DualSense Edge.

De geüpgrade pad biedt een aantal leuke voordelen ten opzichte van een gewone DualSense, dus als je in de markt bent voor een nieuwe controller zul je waarschijnlijk het verschil willen weten tussen de twee versies. Hier zijn alle belangrijke details.

De standaard DualSense is ongelooflijk wijdverspreid, en je kunt er in een oogwenk een online bestellen. De nominale waarde is £59.99 / $69.99 / €69.99, maar je kunt het vaak vinden voor bescheiden kortingen onder die prijs.

Ter vergelijking, we hebben nog steeds geen prijs of zelfs een release datum voor de DualSense Edge, die nog niet op de markt, ondanks Sony laten zien in een aantal details. Zodra we een van beide weten, zullen we deze sectie bijwerken.

Je kunt verwachten dat de DualSense Edge een flink stuk duurder zal zijn dan de normale controller, maar de exacte marge is in dit stadium moeilijk te voorspellen.

Wat we wel kunnen beoordelen is het verschil in design tussen de twee controllers. De standaard DualSense is nu verkrijgbaar in een breed scala van kleuren, van een stealthy zwart tot neon roze en blauw, dus je kunt hem krijgen in een reeks van afwerkingen.

In de meeste gevallen is deze kleur echter uniform over de gehele controller, met uitzondering van het gedeelte rond de duimsticks. Ter vergelijking: de DualSense Edge is overwegend wit, maar heeft een contrasterende zwarte touchpad.

Op de voorkant van de controllers zijn de knoppen echter identiek en ze hebben ook allebei schouderknoppen en triggers.

Aan de achterkant van de DualSense Edge zien we het grootste verschil in ontwerp. Ten eerste zijn er twee peddelknoppen (die kunnen worden vervangen door hendelachtige knoppen), zodat u meer bedieningselementen op de achterkant van de pad kunt plaatsen.

Ten tweede kun je met twee schakelaars de afstand tussen de trekker en de aanslag aanpassen, zodat je de trekkertoetsen niet zo ver hoeft in te drukken om ze te activeren.

Dit zijn belangrijke toevoegingen die een must zullen zijn voor competitieve gamers, en vooral handig zijn in shooters, zodat je knoppen kunt indrukken zonder ook maar een fractie van een seconde de controle over je doel te verliezen.

Een groot punt van zorg voor iedereen die een DualSense gedurende een langere periode heeft gebruikt, is de repareerbaarheid - de interessante nieuwe functies die Sony in de DualSense-controller heeft gestopt, hebben anekdotisch geleid tot wat meer problemen met slijtage en breuk.

Met name de analoge stick drift teistert de controller, net als vele anderen op de markt.

Dat is iets wat niet zo'n groot probleem zal zijn voor de DualSense Edge, die een belangrijke nieuwe functie heeft toegevoegd in de vorm van verwijderbare en vervangbare analoge stick units. Met twee kleine hendeltjes aan de onderkant van de controller kun je elke analoge stick in zijn geheel verwijderen, om te worden vervangen.

Deze vervangende eenheden zullen afzonderlijk te koop zijn zodat u niet uw volledige controlemechanisme voor een reparatie moet wegzenden, wat een werkelijk welkome verandering is. We weten natuurlijk niet wat Sony zal vragen voor deze vervangingen, maar het is bijna zeker dat het een eenvoudiger proces zal zijn dan een reparatie door een derde partij.

De standaard DualSense is een leuke trukendoos, met slimme functies zoals digitale triggers die je feedback geven terwijl je erin knijpt, en geavanceerde haptics om de controller op geheel nieuwe manieren te laten trillen.

Er zitten een microfoon en een luidspreker in je controller ingebouwd, en met de bewegingsbesturing kun je ook spelen met interessante besturingsopties.

Dit alles zit nog steeds in de DualSense Edge - er is nergens op beknibbeld, Sony heeft alleen maar meer opties toegevoegd.

Naast de nieuwe knoppen kun je de lay-out van je knoppen vloeiend aanpassen en opslaan in verschillende profielen, zodat je tijdens het gamen kunt wisselen tussen besturingssystemen.

De controller wordt ook geleverd met een gevlochten USB-C-kabel die in de controller kan worden vergrendeld om te voorkomen dat deze er op een verhit moment uitvalt, wat ideaal is voor iedereen die in competitieve settings gamet.

Geschreven door Max Freeman-Mills.