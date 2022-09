Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De woordenstrijd over Microsofts overname van Activision lijkt niet op te houden, met PlayStation's Jim Ryan als laatste om een publieke verklaring af te leggen over het lopende proces.

Dit is een reactie op een open brief die Phil Spencer van Xbox begin september publiceerde, waarin hij herhaalde dat Xbox zich zou inzetten om de megafranchise Call of Duty ook in de toekomst op PlayStation te houden.

Jim Ryan voelde zich duidelijk genoodzaakt om duidelijk te maken dat deze belofte geen eeuwigdurende zaak was, iets wat Xbox's verklaringen tot nu toe dubbelzinnig hebben gelaten door te verwijzen naar "nog een aantal jaren".

Integendeel, het aanbod dat Xbox onlangs heeft gedaan zou COD op PlayStation houden voor ten minste drie jaar na het einde van de huidige contractperiode, maar garandeert niets meer.

Zijn volledige commentaar, geleverd aan Gamesindustry.biz, is als volgt:

"Ik was niet van plan om commentaar te geven op wat ik begreep als een privé zakelijke discussie, maar ik voel de behoefte om de zaken recht te zetten omdat Phil Spencer dit in het publieke forum heeft gebracht."

"Microsoft heeft alleen aangeboden dat Call of Duty nog drie jaar op PlayStation blijft nadat de huidige overeenkomst tussen Activision en Sony afloopt. Na bijna 20 jaar Call of Duty op PlayStation was hun voorstel op veel vlakken ontoereikend en werd er geen rekening gehouden met de impact op onze gamers. We willen garanderen dat PlayStation-gamers kunnen blijven genieten van de beste Call of Duty-ervaring, en het voorstel van Microsoft ondermijnt dit principe."

Voor het geval dit nog niet duidelijk was: de gemoederen lopen op in het regelgevingsproces rond de aankoop van Activision, en zowel Microsoft als Sony voelen duidelijk de hitte. De frequentie van publieke verklaringen neemt alleen maar toe, bijvoorbeeld.

In dit geval zou Ryan het record wel eens kunnen corrigeren op basis van het feit dat Xbox zijn aanbod gebruikt voor zowel wat gratis PR als om de regelgevers op het gewenste pad te brengen. PlayStation heeft echter ook een aandeel in het spel, dus zijn antwoord is net zo zorgvuldig samengesteld om ervoor te zorgen dat de regelgevers en het publiek opletten.

Je zou denken dat een garantie dat COD voor altijd naar PlayStation komt niet zal gebeuren, dus waar de middenweg precies ligt zal een interessante vraag blijven voor alle partijen om uit te zoeken.

