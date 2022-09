Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony brengt regelmatig software-updates uit voor de PlayStation 5. Sommige daarvan brengen grote wijzigingen aan in de gebruikerservaring of functies van de console, terwijl andere kleine achterdeurtjes aanpassen die er voor gebruikers niet echt toe doen.

Het is echter belangrijk om deze te installeren, zodat je de nieuwste, meest efficiënte en meest functierijke versie van de software gebruikt.

Hier lees je hoe je dat kunt doen - een handleiding voor het bijwerken van de software van je PS5.

Je weet altijd wanneer er nieuwe software voor je PS5 beschikbaar is, want je krijgt er een melding van als je je console aanzet, zoals je hieronder kunt zien. Het kan zijn dat de software al gedownload is, maar het kan ook zijn dat je moet wachten tot de download voltooid is.

Zodra de melding "Klaar voor installatie" verschijnt, kun je het snelst op "X" drukken om te beginnen - je wordt dan gevraagd om de nieuwe software te installeren.

De console zal je waarschuwen dat hij opnieuw moet opstarten na de installatie van de software, en je waarschuwen om hem niet uit te zetten tijdens dit proces.

De software wordt vervolgens geïnstalleerd, en zelfs de belangrijkste updates sinds de PS5 uitkwam hebben maar een paar minuten geduurd, gezien de snelle opslag.

Nadat de console opnieuw is opgestart, wordt het installatieproces voltooid.

Zodra dit is voltooid, keert u terug naar uw startscherm en wanneer u uw controller weer inschakelt, bent u weer op de hoogte en kunt u de nieuwe consolesoftware verkennen of gewoon verder gaan met gamen.

Als je geen melding ziet, maar binnenkort een software-update verwacht, kun je ook handmatig controleren of er een update is.

Doe dit door de volgende aanwijzingen in het menu van de console te volgen:

Instellingen > Systeem > Systeemsoftware > Console-informatie.

Hier kunt u zien welke softwareversie u gebruikt, en als er "Up to date" staat, kunt u gerust zijn dat u de laatste versie hebt. Anders krijg je de optie om de meest recente update te downloaden.

Om de zoveel tijd brengt Sony een bètaversie van de PS5-software uit, zodat een beperkte groep spelers nieuwe functies kan uitproberen voordat ze voor iedereen beschikbaar zijn.

Dat klinkt misschien vrij exclusief, maar je kunt je vrij eenvoudig aanmelden om op de lijst voor deze updates te komen, zonder enige garantie dat je elke keer wordt geselecteerd.

Om u aan te melden, gaat u naar de registratiepagina hier - www.playstation.com/en-gb/ps5/ps5-beta-program-sign-up/. Je moet je bij je PlayStation-account aanmelden om het proces te voltooien.

Geschreven door Max Freeman-Mills.