PS5 gaat camo met nieuwe camouflage collectie accessoires

(Pocket-lint) - Sony heeft een trio PlayStation 5-accessoires aangekondigd in een grijs camouflagethema, waaronder zijplaten voor de console zelf.

De collectie bevat ook de eerste DualSense-controller die niet in een simpele, platte kleur is uitgevoerd. Er is ook een camo-versie van de Pulse 3D-headset.

Volgens het PlayStation Blog heeft het ontwerpteam het patroon opnieuw bedacht voor een "frissere, modernere uitstraling". PlayStation-vormen zijn in de esthetiek verwerkt. Het doet ons denken aan de camo-versies van de DualShock 4-controller die ongeveer halverwege de hoogtijdagen van de PS4 zijn uitgebracht. Hopelijk brengt Sony de controller ook in andere kleuren uit.

De console covers zullen beschikbaar zijn voor zowel de standaard PS5 als de Digital Edition.

Pre-orders voor de grijze camouflage collectie beginnen op 15 september. De DualSense controller en console covers worden vanaf 14 oktober wereldwijd verscheept. De speciale editie van de Pulse 3D headset volgt in december.

Ook klanten in de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Nederland, België en Luxemburg krijgen vroegtijdig toegang. Je moet kijken op PlayStation's eigen online winkel voor meer details dichter bij de tijd.

Het nieuws komt nadat Sony een prijsverhoging onthulde voor zijn PlayStation 5-consoles in alle regio's behalve de VS.

Geschreven door Rik Henderson.