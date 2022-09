Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tijdens de Opening Night Live van Gamescom 2022 maakte Sony van de gelegenheid gebruik om een zeer opwindend nieuw accessoire aan te kondigen voor zijn meest gretige gamers: de DualSense Edge.

Dit is een supersterke versie van de toch al indrukwekkende DualSense-controllers, met extra knoppen, verwisselbare onderdelen en nog veel meer. Hier is alles wat je moet weten over de aankomende controller.

We zullen het slechte nieuws maar meteen vertellen - we weten nog niet wanneer de DualSense Edge uitkomt, noch hebben we er een prijs voor. Sony heeft de controller onthuld, maar heeft geen van deze twee belangrijke factoren genoemd.

Op basis van onze uitgebreide ervaring met controllers van derden, kunnen we echter wel wat schattingen maken. Aangezien de standaard DualSense voor €59,99 of $69,00 verkocht wordt, verwachten we een behoorlijke prijsverhoging voor de functies die de Edge biedt, dus wees niet verbaasd als de prijs rond de £150 of $160 ligt (zelfs dat kan wishful thinking zijn).

Als dat het prijspunt zou zijn, zou het veel van de opties van derden, zoals Scuf of AimControllers, onderbieden, dus we denken dat het slim zou zijn, maar er is geen garantie dat dat de aanpak zal zijn.

Wat de releasedatum betreft, zijn we niet in staat om te schatten wanneer de controller zal verschijnen, maar als hij in 2022 zou verschijnen, hadden we vermoed dat PlayStation dat wel had gezegd, dus zet je schrap voor een lancering ergens in 2023.

Als je de DualSense Edge van de voorkant bekijkt, ziet hij er eigenlijk niet heel anders uit dan een normale DualSense, hoewel hij een zwart touchpad heeft in plaats van een wit zoals het normale model.

Het is dus duidelijk dat de controller zeer vergelijkbaar in de hand zal aanvoelen, wat een goede zaak is gezien de uitstekende ergonomie van de standaard DualSense.

Er zijn echter twee hints over een groot verschil, als je kijkt onder elke thumbstick, waar je een kleine toggle kunt zien. Dit is een niveau waarmee je elke thumbstick unit volledig uit de controller kunt halen, een enorme verandering als het gaat om repareerbaarheid.

Aangezien de DualSense (en de meeste moderne controllers) te lijden hebben gehad onder stick drift, betekent dit dat je gewoon een vervangende stick-unit van PlayStation kunt kopen om hem te vervangen, zonder dat je een expert nodig hebt om je controller uit elkaar te halen.

Dat is leuk voor een lange levensduur, maar als het op gameplay aankomt, zitten de echt grote veranderingen aan de achterkant van de controller.

Ten eerste, en het meest voor de hand liggend, zijn er twee extra knoppen aan de achterkant, standaard in de vorm van kleine ruitjespaddles, hoewel je ze kunt omwisselen voor hefboomvormige versies als je dat liever hebt. Deze knoppen zijn, net als alle andere knoppen op de controller, opnieuw instelbaar, zodat je een beter besturingsschema kunt instellen voor games waarin je snel toegang wilt tot bepaalde knoppen.

Je kunt ook tijdens het spelen wisselen tussen verschillende knopprofielen, zodat je gemakkelijk verschillende modi voor verschillende games kunt instellen.

Nog indrukwekkender (na het testen van andere controllers) zijn die kleine schakelaars om de afstand op de triggers van de pad te veranderen - het hebben van variabele stops om het gemakkelijker te maken om te schieten, terwijl je nog steeds gebruik kunt maken van de haptische feedback en trigger spanning van de DualSense, is een geweldige combinatie die niet veel derde partijen hebben weten te bereiken.

De DualSense Edge zal worden geleverd met een gevlochten USB-C-kabel die kan worden vergrendeld in de controller om per ongeluk loskoppelen te voorkomen, wat geweldig is voor competitief spel in live scenario's. Er komen ook drie sets thumbstick toppers voor degenen die graag verschillende grips op hun sticks hebben.

De grootste concurrent op de markt op dit moment voor de DualSense Edge is de Scuf Reflex, die we al volledig hebben getest en beoordeeld.

Het is ook een professionele optie, en hoewel we nog niet met de Edge aan de slag zijn geweest, zijn er alleen al vanuit het oogpunt van het ontwerp een aantal verschillen samen te vatten.

Ten eerste kun je met Scuf het uiterlijk van je controller enorm aanpassen, zoals je kunt zien op onze kleurrijke versie. Op dit moment heeft Sony nog niet gezegd dat het iets dergelijks zal aanbieden.

Een ander verschil is dat de controller van Scuf vier knoppen heeft, in plaats van twee, die je kunt aanpassen. Je kunt echter niet elke knop op de controller opnieuw toewijzen - alleen deze achterste knoppen.

Scuf biedt wel clicky zero-travel triggers voor de Reflex, maar ze zijn een extra en je kunt niet zowel normale en clicky triggers om tussen te schakelen, waardoor het een eenmalige keuze tussen de twee. Dat is een groot voordeel voor de DualSense Edge, in onze boeken.

We kunnen beter beoordelen of de Edge aan het langste eind trekt als we hem getest hebben, maar voor nu is dit een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de controllers.

Geschreven door Max Freeman-Mills.