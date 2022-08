Nieuwe, lichtere PS5 gaat naar verluidt in Australië in de verkoop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een nieuwe versie van de PlayStation 5 is naar verluidt in Australië in de winkels beland.

Het PS5-model CF-1200A zou half september in de Japanse winkels liggen, maar is nu blijkbaar als eerste naar Australische retailers verzonden.

-

Naar verluidt is hij lichter: de nieuwe schijfgebaseerde console weegt 300 gram minder dan zijn equivalent uit 2021. En aangezien de launch editie nog zwaarder was, is de nieuwe PlayStation 600 gram lichter dan op dag één.

Beste PS5-games 2022: geweldige PlayStation 5-titels om mee te nemen Door Max Freeman-Mills · 28 juli 2022 De PS5 is eindelijk hier - dit zijn de games die je er gewoon voor moet halen.

Er is ook een nieuwe versie van de PS5 Digital Edition (CFI-1202B) in de schappen gespot. Dat model is ook lichter dan de vorige variant en scheelt 200 gram in totaalgewicht.

Er zijn echter geen andere duidelijke verschillen. Het is bekend dat Sony onderdelen heeft vervangen om de productie te verhogen en de voorraadtekorten op te heffen die de console sinds de lancering hebben geteisterd. Zo is er onder andere een nieuw koellichaam in het eerder uitgebrachte model geplaatst. Het is nog niet bekend welke onderdelen deze keer zijn verwisseld.

Door het gewicht te verminderen kunnen ook de verzendkosten van de fabrikant worden verlaagd, hoewel eventuele besparingen niet aan de klanten worden doorberekend.

Sony heeft onlangs de prijs van de PlayStation 5 en PS5 Digital Edition in alle regio's verhoogd, behalve in de VS. Een standaard PS5 kost in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld geen £30 meer - op £479,99.

Geschreven door Rik Henderson.