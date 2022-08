Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony heeft de prijs van zijn PlayStation 5 en PS5 Digital Edition-consoles in alle landen verhoogd, behalve in de Verenigde Staten.

De prijsstijging, die met onmiddellijke ingang ingaat in het Verenigd Koninkrijk, Europa, Australië, China, Mexico en Canada, is te wijten aan "hoge inflatiecijfers wereldwijd". De prijzen in Japan veranderen vanaf 15 september 2022.

"Het mondiale economische klimaat is een uitdaging waar velen van jullie over de hele wereld ongetwijfeld mee te maken hebben," staat te lezen in een verklaring op PlayStation Bliog.

"We zien wereldwijd hoge inflatiecijfers en ongunstige valutatrends, die een impact hebben op consumenten en druk uitoefenen op veel industrieën. Op basis van deze uitdagende economische omstandigheden heeft SIE de moeilijke beslissing genomen om de adviesprijs van de PlayStation 5 in bepaalde markten te verhogen."

De nieuwe prijzen in de vermelde markten is als volgt:

PS5 - 479,99 POND

PS5 Digital Edition - £389,99

PS5 - € 549,99

PS5 digitale editie - € 449,99

PS5 - ¥4.299 yuan

PS5 digitale editie - ¥3.499 yuan

PS5 - AUD $799,95

PS5 Digital Edition - AUD $649,95

PS5 - MXN $14.999

PS5 Digital Edition - MXN $12.499

PS5 - CAD $649,99

PS5 Digital Edition - CAD $519,99

PS5 - ¥60.478 yen (inclusief btw)

PS5 Digital Edition - ¥49.478 yen (inclusief btw)

Zoals hierboven vermeld, is de VS momenteel vrijgesteld van prijsstijgingen. Alle anderen die tot nu toe door voorraadtekorten moeilijk aan een PlayStation 5-console kunnen komen, zullen nog wat dieper moeten graven als er eindelijk een exemplaar verkrijgbaar is.

Geschreven door Rik Henderson.