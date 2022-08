PS5 krijgt een pro controller, de DualSense Edge

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony trakteerde ons op een verrassende aankondiging tijdens Gamescom's Opening Night Live, in de vorm van een pro controller voor de PS5.

De naam is DualSense Edge, en het is een ultra-aanpasbare professionele controller van Sony.

Met de nieuwe controller kun je specifieke toetsaanslagen opnieuw toewijzen of uitschakelen, maar ook de gevoeligheid van de analoge stick en dode zones fijn afstellen.

Je kunt ook meerdere besturingsprofielen opslaan en eenvoudig tussen deze profielen wisselen. Dit betekent dat je altijd de perfecte instelling bij de hand hebt, ongeacht de game die je speelt.

Esthetisch gezien is de controller vergelijkbaar met de standaard Dualsense-controller, maar door de toevoegingen kan hij wedijveren met de controllers uit de Xbox Elite-serie.

Met een Fn-knop heb je toegang tot nog meer diepgaande besturingselementen, zoals volume, profielen en chat, zonder dat je de game hoeft te verlaten.

Er zullen drie stijlen verwisselbare stick-end zijn: standaard, hoge koepel en lage koepel.

De achterste peddels zijn ook verwisselbaar, met twee stijlen beschikbaar.

Als je analoge stick helemaal versleten is, kun je gewoon de hele module verwisselen, waardoor de controller een nieuw leven krijgt.

De controller is draadloos, maar wordt ook geleverd met een gevlochten USB-C-kabel die in de controller kan worden vergrendeld, zodat je tijdens verhitte sessies van stroom blijft voorzien.

Er is nog niets bekend over de releasedatum of de prijs, maar we kijken ernaar uit om meer te weten te komen.

Geschreven door Luke Baker.