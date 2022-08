Een PlayStation PC launcher zou in het verschiet kunnen liggen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony zou binnenkort zijn eigen launcher voor pc-games kunnen introduceren, om Steam en Epic Games Store te omzeilen.

Verwijzingen naar een "PlayStation PC launcher" zijn gespot in de bestanden van Marvel's Spider-Man Remastered voor Windows. Dit zou de gamegigant in staat kunnen stellen om zijn first-party PC-titels rechtstreeks te verkopen en te lanceren.

Onlangs werd ook ontdekt dat Sony's Windows games binnenkort ook PlayStation Network integratie zouden kunnen toevoegen. Daarmee zouden PSN-accounthouders kunnen profiteren van veel van de voordelen die PlayStation 5- en PS4-eigenaars nu hebben, zoals beloningen.

De bestanden in Spider-Man tonen opnieuw meerdere verwijzingen naar de aankomende functie, met "PNAccountLinked" en "PSNLinkingEntitlements" als een van de trefwoorden.

Kortom, Sony lijkt zich volledig in te zetten voor PC-gaming. Het bedrijf kondigde onlangs ook een eigen lijn PC gaming headsets en monitoren aan. De Sony Inzone-reeks kan worden gebruikt met PlayStation, maar werkt het best wanneer hij wordt aangesloten op een degelijke gaming-installatie.

Door het bereik van het PlayStation-merk uit te breiden, kan het bedrijf het in de eigen achtertuin opnemen tegen Microsoft en in de toekomst minder afhankelijk worden van de verkoop van consolegames.

Sommigen zullen niet blij zijn als PlayStation pc-titels van Steam verdwijnen, maar de pil is misschien makkelijker te slikken als de PSN-integratie deel uitmaakt van het proces.

