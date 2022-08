Zo schakelt u uw PS5-console, controller of microfoon uit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De PlayStation 5 is een geweldige console, met een aantal ongelooflijke games om van te genieten, maar het kan een beetje verwarrend zijn om hem te bedienen als je nog maar net begint.

Als je ooit moeite hebt gehad om je console uit te schakelen, de controller uit te schakelen of zelfs het geluid uit te zetten, hebben we hier de tips die je nodig hebt.

-

Als je je controller in de hand hebt, kun je je console op deze manier uitschakelen.

Druk op de PlayStation-knop in het midden van je DualSense Ga in het snelmenu naar de aan/uit-knop en druk op Kruis/X Selecteer in het submenu "Zet PS5 uit".

Hierna zal de console uitschakelen, al kan het een paar seconden duren voordat dit klaar is.

Als u geen controller bij de hand heeft, kunt u de PS5 natuurlijk ook handmatig uitzetten, met de volgende stappen.

Zoek op je console naar de twee knoppen in het midden van de console (er is er maar één op de Digital Edition) De grootste van de twee knoppen is de aan/uit-knop Houd deze knop ingedrukt totdat je twee piepjes hoort

Hiermee schakel je de console uit. Als je de knop na één piepje loslaat, gaat de console in de ruststand.

Als je de controller zelf wilt uitschakelen, volg je de onderstaande stappen.

Druk op je DualSense-controller op de PlayStation-toets in het midden van de analoge sticks Navigeer in het snelmenu naar het Accessoires-pictogram (een controller-teken met een batterijmeter) Druk op Cross/X om een lijst met Accessoires te zien Druk op Cross/X op je controller in de lijst en selecteer vervolgens "Uitschakelen" om de controller uit te schakelen

Dat is het - je controller zal nu uitgeschakeld zijn.

De DualSense controller heeft een microfoon ingebouwd, wat superhandig is voor als je geen headset hebt maar wel wilt voicechatten.

Het is handig, maar wat als je het wilt uitschakelen? Gelukkig is dat supergemakkelijk.

Direct onder de PlayStation-knop in het midden van de controller bevindt zich een korte horizontale knop.

Druk hierop om jezelf uit te schakelen - zo makkelijk is het. De knop wordt oranje als het geluid uit is, zodat je de status van je stem in de gaten kunt houden.

Geschreven door Max Freeman-Mills.