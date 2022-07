Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Bungie is nu officieel eigendom van PlayStation, maar dat weerhoudt Bungie er niet van om door te gaan met het regelmatig uitbrengen van kleine en grote updates voor Destiny 2.

Bungie gaat ook door met het organiseren van zijn eigen jaarlijkse showcase-evenementen, met de volgende aangekondigd voor dinsdag 23 augustus 2022.

De studio belooft te vertellen over "what's next" voor Destiny en wij weten zeker dat jij, net als wij, niet kunt wachten om erachter te komen.

Hier lees je hoe je kunt zien hoe het zich ontvouwt.

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 30 November 2021 Black Friday en Cyber Monday zijn het bestverkochte evenement van het jaar en er zijn nog enkele aanbiedingen beschikbaar

De Destiny 2 Showcase wordt op 23 augustus 2022 gestreamd, maar we weten nog niet hoe laat het begint.

We zullen updaten zodra we meer informatie ontvangen.

We hopen Bungie's Destiny 2 Showcase hier op Pocket-lint dichter bij de tijd te hosten.

Vorig jaar was het ook al beschikbaar op het officiële Destiny 2 YouTube-kanaal en Twitter. We verwachten dat dit ook deze keer het geval zal zijn.

Getuige van wat er komt.



23 augustus 2022 pic.twitter.com/wlrBjRgdIz- Destiny 2 UK (@DestinyGameUK) 21 juli 2022

Tot nu toe kunnen we alleen nog maar afgaan op de teaser trailer voor het evenement, die werd gepost op het officiële Destiny 2 Twitter-account (zoals hierboven).

De trailer, getiteld No Escape, belicht belangrijke momenten uit de Light and Darkness-saga, maar met weinig context.

Wat het evenement zelf betreft, kunnen we een paar aanwijzingen trekken uit de Showcase van vorig jaar (die je ook hieronder kunt herbekijken). De pre-show duurde iets meer dan een uur en bestond uit leden van de Destiny-community, hun kunstwerken en veel gepraat over Destiny (natuurlijk). Er was ook een praatje met de executive creative director voor het Destiny-universum, Luke Smith, en chief vision officer, Jason Jones.

Het belangrijkste deel van het evenement was de laatste 30 minuten, waarin Bungie The Witch Queen en andere aankomende game add-ons en evenementen onthulde. Het is goed mogelijk dat we deze keer ook zoiets krijgen.

Geschreven door Rik Henderson.