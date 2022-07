PlayStation Stars-loyaliteitsprogramma gelanceerd door Sony

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony heeft een verrassend nieuw initiatief aangekondigd genaamd PlayStation Stars, een gratis beloningssysteem voor gamers dat naar eigen zeggen later dit jaar van start zal gaan.

Met het lidmaatschapsprogramma kunnen spelers beloningen verzamelen door deel te nemen aan campagnes en evenementen, regelmatig te spelen en trofeeën te verdienen.

Deze beloningen kunnen bestaan uit punten voor aankopen in de PlayStation Store, digitale collectibles (die geen NFT's zijn of op enige manier zijn gekoppeld aan een Blockchain, zo is bevestigd), en meer.

Hoewel maandelijks inchecken en minstens één game spelen je actief houdt, gaf Sony het voorbeeld van de eerste speler zijn die een platina trofee verdient in een bepaalde regio op een game als mogelijk een unieke beloning verdienen.

Dat klinkt als een veelbelovend idee, en het doet allemaal nogal denken aan Nintendo's systeem van gouden punten, die ook worden toegekend voor het kopen en spelen van games, hoewel er meer PlayStation Stars bij betrokken zouden zijn.

Voor degenen die veel spelen is het waarschijnlijk een welkome bonus, terwijl het voor degenen die niet zo geëngageerd zijn een nuttige stimulans kan zijn om zo nu en dan te blijven spelen.

We hebben nog geen concrete lanceerdatum voor PlayStation Stars, maar volgens de aankondiging op de blog komt de lancering later dit jaar, dus we kunnen ons voorstellen dat we de komende maanden meer te weten komen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.