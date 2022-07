Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Western Digital heeft een officieel gelicenseerde versie van zijn WD_Black SN850 NVMe SSD voor PlayStation 5-consoles aangekondigd.

De SSD-kaart wordt geleverd met een geïntegreerde heatsink en kan gemakkelijk in de M.2-uitbreidingspoort onder de blade cover van de PS5 worden geplaatst. We hebben een handige gids over hoe dit te doen hier.

De kaart is verkrijgbaar in 1 TB en 2 TB, dus je kunt er tot 50 PS5-games extra op opslaan. Dankzij PCI Gen4-technologie kunnen beide formaten leessnelheden tot 7.000 MB/s halen.

Hoewel de kaart deel uitmaakt van de SN850-serie van het merk, betekent de officiële licentie dat de kaart is getest en goedgekeurd voor gebruik in de PlayStation 5.

"We zijn enthousiast over deze nieuwe reis met Sony Interactive Entertainment en de kans om de officieel gelicenseerde schijf naar PS5-gamers te brengen," aldus Susan Park, VP consumentenoplossingen van Western Digital.

"Western Digital's WD_Black-merk werd gecreëerd om high-performance producten naar gamers overal te brengen. In combinatie met dit innovatieve partnerschap willen we onze huidige inzet voor de ontwikkeling van opslagoplossingen die de game-ervaring voor alle gamers verbeteren, verder verdiepen."

De WD_Black SN850 NVMe SSD voor PS5 is nu verkrijgbaar in Western Digital's eigen online winkel en zal vanaf medio augustus 2022 in andere winkels terechtkomen. De 1TB-versie kost 179,99 pond en de 2TB-editie 289,99 pond.

De standaard WD_Black SN850 met heatsink is ook compatibel met PS5 en nu ook verkrijgbaar.

Geschreven door Rik Henderson.