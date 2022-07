Sony voegt ALLM-tuimelschakelaar toe met nieuwste PS5-systeem software-update

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony heeft een software-update voor de PlayStation 5 uitgebracht die, naast een paar kleine systeemtweaks, de mogelijkheid toevoegt om Auto Low Latency Mode aan of uit te zetten.

Als je een tv hebt die ALLM ondersteunt, betekent automatisch inschakelen dat de PS5 en de tv de modus automatisch inschakelen als je een ondersteunde game speelt. Zet je hem uit, dan doen ze dat niet.

Auto Low Latency Mode is een technologie waarmee een tv kan herkennen wanneer er een spel wordt gespeeld en de juiste beeldmodus kan instellen. Hierdoor worden vaak de bewegende beeldverwerking en andere tv-technologie uitgeschakeld om de latentie voor games te verminderen.

De enige keer dat ALLM wordt geactiveerd als het is uitgeschakeld, is als je ook Variable Refresh Rate gebruikt en het spel dit ondersteunt.

VRR is te vinden op veel tv's en stelt het toestel in staat de framerate in real-time aan te passen, afhankelijk van de uitvoer van het spel. Dit zorgt voor een vloeiender zichtbare ervaring. Het werd in een eerdere software-update aan de PS5 toegevoegd.

Je kunt hier meer lezen over ALLM en VRR.

Veel moderne OLED- en LED-tv's ondersteunen tegenwoordig zowel ALLM als VRR. Een flink aantal tv's dat in 2022 is uitgebracht, heeft zelfs een eigen gamemodusmenu waarmee je de uitvoer nog verder kunt aanpassen.

Geschreven door Rik Henderson.