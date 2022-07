Sony bevestigt God of War Ragnarök komt 9 november 2022

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony heeft bevestigd dat God of War Ragnarök op 9 november 2022 zal uitkomen, waarmee eindelijk een einde is gekomen aan geruchten over uitstel waardoor de game in 2023 zou zijn uitgekomen.

Een nieuwe, zeer korte cinematografische trailer voor de game bevestigt de datum en bevat een nog niet eerder vertoonde ontmoeting met een enorme wolfvijand. Sony en Santa Monica Studio hebben ook de collector's editions van Ragnarök onthuld.

Er is een launch editie met een extra set skins voor Kratos en Atreus, en een digitale deluxe optie die een paar extra's toevoegt, maar de glamour is gereserveerd voor twee veel duurdere opties.

De Collector's Edition bevat een 16-inch replica van Thor's hamer Mjolnir, twee gebeeldhouwde standbeelden en een set dwergen dobbelstenen, plus een steelbook case voor het spel.

De nog mooiere Jötnar Editie biedt dat allemaal, plus een stoffen kaart, wat speldjes, een vinyl soundtrack en een replica van een legendarische ring, wat een enorm pakket oplevert. De edities gaan allemaal in de voorverkoop op 15 juli, en we gaan ervan uit dat we dan ook prijsinformatie krijgen. Verwacht echter niet dat ze goedkoop zullen zijn!

Meer informatie over de verschillende edities van de game kun je vinden op de PlayStation blog.

Geschreven door Max Freeman-Mills.