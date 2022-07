Sony werkt aan compatibiliteit van oude accessoires met PS5

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony heeft een patent ingediend dat suggereert dat het oudere, lecagy accessoires compatibel wil maken met de PlayStation 5.

Het patent, getiteld "systemen en methoden voor het omzetten van een legacy code in een bijgewerkte code", lijkt in detail te gaan over methoden van software-emulatie om Dualshock- en Move-controllers, plus verschillende andere PS3-uitbreidingen, te kunnen herkennen en gebruiken door de PS5. Zelfs een handheld - een PSP of PS Vita - lijkt te zijn inbegrepen.

De laatste versie van het patent werd op 30 juni 2022 door het PlayStation-team ingediend, maar het is vermeldenswaard dat het patent oorspronkelijk in januari 2021 werd ingediend. En veel patenten stellen nooit veel voor.

Het is ook vermeldenswaard dat de meeste apparaten die in het diagram van het octrooi worden getoond, allang uit de handel zijn genomen en niet meer te koop zijn. Je kunt ze misschien vinden op eBay of een andere wederverkoopsite, maar zelfs dan kunnen er een paar onvindbaar blijken.

Nu PlayStation Plus PS3- en andere klassieke games beschikbaar heeft om te spelen via het Premium-niveau, is er echter een goede reden om aan te nemen dat sommigen deze games willen bedienen met originele hardware die ze misschien al in huis hebben.

Geschreven door Rik Henderson.