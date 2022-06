Helft PS Plus klassieke PS1-spellen zijn 50Hz PAL-versies in UK

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De nieuwe PlayStation Plus-niveaus zijn nu van start gegaan in het Verenigd Koninkrijk en fans van retrogames zullen wellicht met verbijstering vaststellen dat meer dan de helft van de klassieke PSOne-games die beschikbaar zijn voor PS Plus Premium-abonnees in hun 50Hz PAL-vorm worden aangeboden.

Sony heeft echter bevestigd dat het in de toekomst "NTSC opties" zal uitrollen voor een meerderheid van deze spellen.

Het probleem met 50Hz PAL-versies van games is dat ze traditioneel langzamer lopen dan hun 60Hz NTSC-equivalenten. Bovendien zijn moderne flatscreen-tv's niet geschikt om 50Hz-titels goed weer te geven.

Dat was geen probleem in het geval van Britse CRT-televisies, die van nature PAL waren. Maar moderne toestellen werken het best op 30Hz, 60Hz of 120Hz, zodat de PAL-versies van de games frames kunnen overslaan, stotteren en over het algemeen slecht presteren.

De optie om ze in native 60Hz te spelen zal dat dus sterk verbeteren.

VGC meldt dat Ape Escape, Everybody's Golf, Jumping Flash, Kurushi, Syphon Filter, Wild Arms en Worms World Party momenteel allemaal in 50Hz draaien, terwijl slechts zes games al in 60Hz worden aangeboden.

Klassieke games zijn alleen beschikbaar op het hoogste niveau van het nieuwe PS Plus, waarbij Premium-abonnees toegang krijgen tot PS1-, PS2-, PS3- en PSP-games naast een collectie van meer dan 400 PS4- en PS5-games.

Amazon Prime Day 2022 PlayStation-deals: PS5 & PS4 deals te verwachten Door Rik Henderson · 23 juni 2022

Je kunt de volledige lijst hier bekijken.

Geschreven door Rik Henderson.