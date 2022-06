Deze DIY PS5 Slim ziet er absoluut geweldig uit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je ooit naar je PlayStation 5 hebt gekeken en hebt gedacht dat het ideaal zou zijn als hij net iets kleiner zou zijn, ben je niet de enige.

Sony's console, of je nu de volledige disc-editie hebt of de digitale versie die iets slanker is, is een absolute kolos die dringend toe is aan de "Slim"-versie die eerdere PlayStations uiteindelijk hebben gekregen.

YouTuber DIY Perks heeft dat idee overgenomen in de vorm van zijn nieuwste PS5 build, die je hieronder kunt bekijken.

Nadat hij eerder al nieuwe covers voor de PS5 had gemaakt en het uiterlijk helemaal opnieuw had ontworpen, heeft hij deze keer een angstaanjagend slanke PS5 gemaakt die vertrouwt op een externe voeding en wat ingenieuze waterkoeling om de omvang tot een minimum te beperken.

Het uiterlijk van de console is natuurlijk volledig vreemd aan Sony's eigen ontwerp, maar het belangrijkste wat het laat zien is dat het hart van de PS5 eigenlijk niet zo groot is.

Het zijn de stroomvoorziening en koelsystemen die hem zo omvangrijk maken(net als de Xbox Series X), dus als je die kunt verkleinen zonder aan effectiviteit in te boeten, kun je naar de races gaan.

Of dit een soort sjabloon is voor hoe Sony zijn console zou kunnen afslanken, is in dit stadium echter vrij onwaarschijnlijk. Waterkoeling heeft zijn plaats zowel in de industrie als voor liefhebbers, maar het is nog nooit met succes toegepast in een consumentenconsole, en met goede reden, gezien de complicaties die het met zich mee kan brengen.

Zoals je laat in het bouwproces zult zien, kun je door componenten buiten het aanrecht te plaatsen het geheel inderdaad een stuk kleiner maken, maar je zult nog steeds volumineuze componenten hebben die je in een AV-kastje of achter je TV-meubel moet verbergen.

Toch is het een heel leuk project dat heel interessant is om te zien, dus we raden je van harte aan om de video en het kanaal van DIY Perks te bekijken.

Geschreven door Max Freeman-Mills.