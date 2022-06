Sony werkt mogelijk aan een pro PS5 controller

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sony heeft er een tijdje over gedaan om spelers meer keuzes te geven dan alleen de standaard DualSense-controller op zijn PlayStation 5. Controllers van andere fabrikanten komen nog maar net op de markt.

Er is altijd vraag naar intensievere controllers in pro-stijl, zoals de Reflex van Scuf, die extra paddle-knoppen toevoegen voor meer directe controle, en het lijkt erop dat Sony daar aandacht aan heeft besteed.

Waar het voor de PS4 een randapparaat uitbracht om paddles toe te voegen aan een normale controller, werkt het dit keer naar verluidt aan een eigen controller in professionele stijl. De informatie komt via leaker Tom Henderson uit de industrie.

Hij meldt dat Sony de nieuwe controller eind juni van dit jaar zou kunnen onthullen, en dat het paddles zal hebben, evenals verwijderbare componenten om het veel gemakkelijker te maken om te repareren, inclusief de mogelijkheid om de gehele thumbstick component te verwijderen in het geval van stick drift.

Met triggervelden en optionele gripsecties kun je het gebruiksgevoel nog verder aanpassen, hoewel het ons zou verbazen als het de patroon- en kleuraanpassingen van Scuf zou kunnen evenaren.

De echte sleutel zal echter zijn hoe duur hij is - de controllers van Scuf zijn echt prijzig, dus Sony zou een mars kunnen stelen als het een first-party optie kan bieden die de bank niet helemaal kapot maakt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.