(Pocket-lint) - Naughty Dog heeft meer dan een jaar van geruchten afgesloten met de bevestiging dat het een remake uitbrengt van de eerste game in de The Last of Us-serie, die nu The Last of Us Part 1 heet.

We hebben slechts één echte trailer van het spel gehad, maar die ging gepaard met veel details en discussie, dus we hebben alle belangrijke feiten over het spel hier voor je verzameld.

We kregen onze eerste blik op de remake van The Last of Us als onderdeel van Summer Games Fest in juni 2022, die je hieronder kunt bekijken.

Het eindigt met een handige bevestiging van wanneer de game uitkomt op PS5: 2 september 2022, veel eerder dan we hadden kunnen raden.

Interessant genoeg ziet het er niet naar uit dat The Last of Us Part 1 naar de PS4 komt, ondanks hoe goed deel 2 eruitzag op die oudere console. Het is duidelijk dat Naughty Dog zich tijdens de ontwikkeling heeft gericht op krachtigere hardware.

Dat betekent dat de game voorlopig alleen op de PlayStation 5 zal verschijnen als je een consolegamer bent. De game komt echter ook naar de pc, zij het niet zo snel - Neil Druckmann heeft bevestigd dat de game kort na de PS5-versie op de pc zal verschijnen.

The Last of Us Part 1 volgt Joel Miller, een rouwende vader die zich een weg baant door de overblijfselen van de samenleving na de ineenstorting ervan. De wereld is doordrongen van een gevaarlijke, door de lucht verspreide ziekte die mensen in hersenloze zombies verandert of erger, waardoor steden gevaarlijke plekken worden.

Hij wordt aangesproken door een organisatie genaamd de Vuurvliegjes, die nog steeds hopen dat er een remedie kan worden gevonden, en wordt gevraagd om een jong meisje, Ellie, te begeleiden door het land. Zij lijkt immuun te zijn voor de ziekte en ze moeten haar bestuderen om enige hoop op een vaccin te hebben.

Spelers nemen de controle over Joel voor het grootste deel van het spel als hij probeert zijn weg te vinden door steden en platteland op weg naar de Fireflies, soms belaagd door razende hordes geïnfecteerden en snode mensen die de chaos van de nieuwe wereld voor hun eigen gewin willen uitbuiten.

Het is een schrijnend verhaal en een van de meest expressief vertelde in alle games, vol morele dilemma's en grijstinten, die prachtig uitmondt in het meesterlijke vervolg, The Last of Us Part 2.

Vergelijkingen tussen de scènes die in de eerste trailer van The Last of us Part 1 worden getoond en uit de Remastered-versie van de game die op PS4 uitkwam, bewijzen dat Naughty Dog zich met deze remake schijnbaar aan de kant van trouw vergist.

Sommige momenten zijn absoluut identiek in hun kadrering en uitvoering, met als enige verschil een duidelijke verbetering in visuele getrouwheid en gezichtsanimatie.

Neil Druckmann zei dat de ontwikkelaars in staat waren om de originele motion capture-gegevens te gebruiken om veel dichter bij de echte prestaties te komen die ze hadden vastgelegd, en je kunt dat voordeel al zien in de fragmenten die worden getoond.

De verschillen zullen vooral merkbaar zijn in de gameplay, waar het qua vloeiendheid en animatiekwaliteit veel meer op The Last of Us Part 2 zal lijken, met bewegingen die veel vloeiender in elkaar overgaan.

Dit betekent ook dat de AI van vijanden hopelijk een stuk geavanceerder is, wat voor een aantal meer opkomende gevechten kan zorgen.

We weten nog niet of Naughty Dog in het proces iets aan de sequenties heeft veranderd - bijvoorbeeld door een van de weinige punten van kritiek op de eerste game aan te pakken door een aantal van de meer repetitieve ladder- of vlotpuzzels opnieuw te ontwerpen. Voorlopig gaan we er echter van uit dat alles ongewijzigd zal blijven.

Uit de trailer kun je ook opmaken dat de game, net als het Remastered-pakket, de befaamde Left Behind DLC zal bevatten, waarin wordt teruggeblikt in Ellie's leven om een vormend moment in haar groei te laten zien.

