The Last of Us Part 1 komt in september naar PS5

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - PlayStation heeft zijn eigen feestje verpest door per ongeluk een volledige trailer van de geruchtmakende remake van The Last of Us Part 1 te laten uitlekken, vermoedelijk een beetje op tijd voor de openingsshow van Summer Games Fest.

De trailer toont een volledige remake van de game die er op bepaalde sleutelmomenten erg getrouw uitziet, maar ook een enorme stap vooruit betekent op het gebied van visuele trouw. De trailer bevestigt ook dat de game op 2 september 2022 uitkomt.

Ook staat er dat de game vanaf het begin is ontwikkeld voor de PS5, wat suggereert dat we hoge resoluties en framerates zullen krijgen om mee te spelen, naast vermoedelijk schrijnende audiokwaliteit en haptiek op de DualSense.

Of het spel ook naar de PS4 komt, wordt niet duidelijk uit de trailer, hoewel The Last of Us Part 2 er zeker fantastisch uitzag op dat oudere systeem, dus het zou in theorie ook naar de oudere hardware kunnen komen. Het spel komt ook naar PC, de eerste keer dat het spel beschikbaar is op dat platform, hoewel die versie op een later tijdstip zal volgen.

Dat zou interessant maken het de tweede keer dat het spel heeft hit PS4, gezien het was geremasterd voor het systeem vroeg in zijn levenscyclus.

Voorlopig hebben we nog geen officiële details bij de trailer, aangezien de aankondiging nog niet formeel is, maar we verwachten dat PlayStation en Naughty Dog zeer binnenkort meer details zullen geven, wanneer sommige van deze vragen waarschijnlijk zullen worden opgehelderd.

Geschreven door Max Freeman-Mills.