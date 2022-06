God of War Ragnarok uitgesteld tot 2023, claimt rapport

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - God of War Ragnarok werd aangekondigd in september 2020 en fans hebben sindsdien gekampeerd om meer informatie en, in het bijzonder, een releasedatum. Het enige wat we tot nu toe hebben kunnen achterhalen is dat de game in 2022 uitkomt.

Nu zou er een reden kunnen zijn dat Sony zijn kaarten dicht tegen de borst heeft gespeeld, want rapporten suggereren dat Ragnarok is uitgesteld tot volgend jaar.

"Verschillende Europese bronnen" hebben onthuld dat de PlayStation exclusive is verschoven naar 2023.

Dat is volgens Gamereactor, die ook speculeert dat Sony een verdere State of Play later deze zomer zou kunnen gebruiken om de nieuwe releasedatum te bevestigen.

Maar voordat je in je cornflakes gaat huilen, er zijn ook industrieleiders die niet zo zeker zijn van de verlenging van de releasedatum.

Bloomberg's Jason Schreier postte in Resetera's comment board dat zijn dichte bronnen niet hebben gehoord van een grote release tegenslag: "Het is moeilijk om een negatief bewijs te leveren, maar 'Iemand die het uit de eerste hand zou weten' vertelde me net dat ze niets gehoord hebben over een verschuiving naar 2023, net als 'Iemand anders die het uit de tweede hand zou weten'," schreef hij.

We zullen gewoon moeten afwachten.

Een ding is zeker, als Ragnarok doorschuift naar bijvoorbeeld de volgende lente, zou dat de PS5 en PS4 achterlaten zonder veel belangrijke first-party exclusives voor het vakantieseizoen.

