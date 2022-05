Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - PlayStation's volgende virtual reality headset is een langverwachte release en ontwikkelaars zijn hard aan het werk om meer dan 20 titels klaar te stomen voor de lancering.

Het probleem is echter dat we nog steeds niet weten wanneer die lanceringsdatum is.

De bekende Apple leaker Ming-Chi Kuo heeft wel een idee. Hij denkt dat de PSVR2 in de tweede helft van dit jaar in massaproductie zal gaan, en dat er in eerste instantie 1,5 miljoen stuks worden geproduceerd.

Als dat waar blijkt te zijn, dan kunnen we een releasedatum in het eerste kwartaal van 2023 verwachten.



Mijn laatste supply chain check suggereert dat de assembler en verschillende componenten leveranciers van PS VR2 massaproductie zullen starten met ongeveer 1.5M verschepingen in 2H22. Sony kan het in 1Q23 lanceren, afhankelijk van het ontwikkelingsschema van PS VR2-gametitels. pic.twitter.com/NIqFgg4Kjl- 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 30, 2022

Sony zal het volgende State of Play-evenement op donderdag 2 juni 2022 streamen, en het merk heeft bevestigd dat we een aantal sneak peeks te zien krijgen van "verschillende games die in ontwikkeling zijn voor PlayStation VR2."

Zullen we tijdens State of Play meer te weten komen over de releasedatum? De tijd zal het leren. Maar voor nu is één ding zeker: PlayStation VR fans hebben een hoop om enthousiast over te zijn.

Geschreven door Luke Baker.