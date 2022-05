PlayStation zal doorgaan met studio's over te nemen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Beide consolegiganten zijn de laatste tijd flink aan het shoppen, waarbij Microsoft Activision Blizzard heeft overgenomen en Sony in gesprek is om Bungie over te nemen.

Bovendien heeft Sony de studio's Housemarque, Nixxes Software, Firesprite, Bluepoint, en Valkyrie overgenomen, en heeft het geïnvesteerd in Discord en Devolver Digital.

Je zou denken dat dit genoeg is om je creditcard te verslijten, maar Sony zegt dat haar overnameprogramma nog lang niet voorbij is.

"We zijn extreem actief geweest op het gebied van fusies en overnames en investeringen," zei Sony Interactive Entertainment CEO Jim Ryan, tijdens een PlayStation business briefing sessie, meldt VGC.

"Het doel van deze investeringen is om onze kernkracht bij PlayStation Studios te vergroten, maar ook om expertise te verwerven op gebieden van game-ontwikkeling waar we historisch gezien geen significante aanwezigheid hebben gehad. De geplande samenwerking met Bungie is een goed voorbeeld van dat laatste."

Deze verklaring herhaalt dat Sony van plan is om de Destiny studio te gebruiken om zijn aanbod in de live service markt te versterken.

Ryan zei ook dat Sony verwacht dat tegen maart 2026 de helft van zijn releases op PC en Mobile zal zijn, en dat verdere overnames waarschijnlijk nodig zullen zijn om dit waar te maken.

In een vraag- en antwoordsessie tijdens het evenement zei Ryan: "Wat betreft toekomstige fusies en overnames, is het antwoord daarop dat we nog helemaal niet klaar zijn met onze strategie om te proberen PlayStation Studios anorganisch te laten groeien."

Hij voegde eraan toe: "Naarmate we de overgang maken van onze historische game-ontwikkelingsstrategie naar een veel breder en veel groter marktbereik dan we vandaag genieten, is het zeer waarschijnlijk dat anorganische stimulans nodig zal zijn om ons te helpen deze dromen te realiseren."

