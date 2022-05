Sony: PS4 games worden "uitgefaseerd"

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft plannen onthuld om PlayStation 4-games in de komende paar jaar uit te faseren.

Het bedrijf plaatste een slide tijdens een recente zakelijke briefing die suggereerde dat het tegen 2025 zal stoppen met de ontwikkeling van PS4-titels.

Derde partijen zullen misschien games blijven maken voor de last-gen console, maar first-party titels zullen verschuiven naar PS5-only, zo lijkt het.

Eerlijk is eerlijk, de console is tegen die tijd 12 jaar oud, want hij kwam in 2013 voor het eerst uit in de VS en Europa. En de meeste modellen zijn al uit productie genomen.

PlayStation-baas Jim Ryan legde ook uit dat Sony Interactive Entertainment zijn bibliotheek van pc- en mobiele games wil uitbreiden.

"PlayStation Studios heeft historisch gezien geweldig gepresteerd in het leveren van een sterk portfolio van verhalende rijke, grafisch mooie single-player games, maar het is zeker het geval dat we ons hebben beperkt tot een vrij smal deel van de gaming markt," zei hij tijdens de briefing (zoals gerapporteerd door VGC).

"Door uit te breiden naar pc en mobiel, en het moet gezegd worden... ook naar live services, hebben we de mogelijkheid om van een situatie waarin we aanwezig zijn in een zeer smal segment van de totale gaming softwaremarkt, naar een situatie waarin we zo'n beetje overal aanwezig zijn."

PlayStation Studios heeft de afgelopen tijd geleidelijk een aantal van Sony's first-party titels naar pc uitgebracht, waaronder God of War en Horizon Zero Dawn.

Geschreven door Rik Henderson.