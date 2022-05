The Last of Us remake komt dit jaar, zegt betrouwbare tipgever

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een interessant gerucht dat al een jaar of wat de ronde doet, is dat Naughty Dog werkt aan een PlayStation 5-remake van het originele The Last of Us.

Het spel zou blijkbaar de eerste titel updaten in de engine die door Part II wordt gebruikt, en veel meer een upgrade zijn dan de Remastered-versie die een paar jaar geleden voor de PS4 uitkwam.

Nu, volgens GamesBeat's Jeff Grubb, die aan de zeer betrouwbare kant van de schaal zit als het gaat om gelekte informatie, zou het spel tegen het einde van 2022 moeten uitkomen.

De remake werd blijkbaar gestart in een uitbestede manier, voordat Naughty Dog de leiding nam over de ontwikkeling nadat het klaar was met het werk aan The Last of Us Part II, wat logisch is.

Nu komen we op het punt dat bijna elke leaker wijst in de richting van een releasedatum voor de remaster die aan het einde van het jaar zit.

Wat nu in dit stadium duidelijk is, is hoeveel van een reimagining van de eerste game we zouden kunnen krijgen. Hoewel Naughty Dog misschien gewoon een visuele upgrade plant zonder veranderingen in de gameplay of het tempo, is het heel goed mogelijk dat er meer substantiële verschillen zullen zijn wanneer de remaster uitkomt.

Wanneer we officieel bericht krijgen over het project of bevestiging dat het zeker te verwachten is, zijn in dit stadium ook nog open vragen.

Waarom Nvidia's DLSS-technologie perfect is voor hogere prestaties en efficiëntie Door Pocket-lint International Promotion · 19 mei 2022

PC Gaming heeft nu een speciale hub-pagina!

De PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX is dan wel afgelopen, maar je kunt al die geweldige content en al het toekomstige PC gaming nieuws, reviews, features en meer nog steeds vinden op onze speciale hub-pagina.

Geschreven door Max Freeman-Mills.