Nieuwe kleuren PS5 console cover komen volgende maand

(Pocket-lint) - Sony heeft bevestigd dat er meer kleuren consolehoes op komst zijn voor de PlayStation 5, die in juni lanceert.

De kleuren zijn bekend - Starlight Blue, Galactic Purple en Nova Pink zijn allemaal rechtstreeks afkomstig van DualSense-controllers met hetzelfde palet, zodat je je console kunt afstemmen op de controller van je keuze.

De covers worden op 17 juni gelanceerd in de VS, UK, Frankrijk, Duitsland, België, Nederland en Luxemburg, dus als je in andere regio's bent moet je misschien nog even wachten.

De covers van de PS5 zijn er vrij gemakkelijk af te klikken en te schuiven, en versies van deze gekleurde covers zullen beschikbaar zijn voor zowel de disc- als de digitale versie van de console, zoals je zou hopen.

Voorheen waren de covers er alleen in zwart en rood als aanvulling op de witte standaardeditie, dus dit is een welkome uitbreiding van de lijn. Of Sony spelers ooit zal toestaan om unieke covers te bestellen, is echter een andere vraag.

Er zijn ook versies van derden verkrijgbaar, zoals Dbrand's Darkplates 2.0, voor wie zijn console een iets apartere look wil geven.

