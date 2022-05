Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - AMD is mogelijk op zoek naar een nieuwe medewerker om te werken aan een project voor Sony's potentiële PS5 Pro, het verwachte vervolg op de basis PlayStation 5 waar het vermoedelijk aan werkt, op basis van hoe het de PS4-generatie heeft aangepakt.

Het gerucht is afkomstig van een vacature die AMD heeft geplaatst op LinkedIn, waarin een rol wordt beschreven die werkt aan de RDNA-chips die zowel PlayStation- als Xbox-consoles aandrijven, en waarin een "next-generation chip development project" wordt beschreven.

Hoewel er geen uitgesproken bevestiging is dat de chip bestemd is voor een nieuwe versie van de PS5, zou de tijdlijn relatief consistent zijn, gezien het feit dat de PS4 Pro ongeveer drie jaar na de basis PS4 uitkwam, en we nu op weg zijn naar twee jaar met de PS5.

Natuurlijk, het zou net zo goed kunnen werken aan een verbeterde versie van de Xbox Series X, zij het een die zou kunnen eindigen met een ingewikkelde naam te achterhalen, maar meer rook circuleert momenteel rond een waarschijnlijke PS5 Pro.

We zullen waarschijnlijk nog een lange tijd moeten wachten voordat we officiële hints krijgen van Sony (of Xbox) over haar plannen voor nieuwe versies van de PS5, en een grote factor zullen de supply chain problemen zijn die nog steeds de verkoop van de console aanzienlijk beïnvloeden.

Geschreven door Max Freeman-Mills.