U kunt nu een volledig op maat gemaakte Scuf PS5 controller bestellen

(Pocket-lint) - De custom controllers van Scuf zijn al lang een juweeltje voor gamers. De extra paddle-knoppen en trigger-stops helpen zowel professionals als aspiranten om hun spel op kleine maar merkbare manieren te verbeteren.

Nu lanceert het een nieuwe golf aanpassingsopties voor zijn nieuwste controller, de Reflex, die zijn eigen indrukwekkende update is van de Dualsense van de PS5.

De Reflex is al een paar maanden verkrijgbaar in beperkte voorraad, maar het is een hele klus om hem te bestellen. Nu kun je hem helemaal op maat laten maken, waarbij je de kleur en het patroon van vrijwel elk element op de controller kunt kiezen.

Van de faceplate tot de individuele knoppen en de kleur van je triggers, tot hoe lang je analoge sticks moeten zijn, dit laat je toe om een exacte match te krijgen voor je noden, binnen de aangeboden parameters:

32 frontplaatkleuren

9 kleuren touchpad

9 frontplaatkleuren

6 knoppen-kit kleuren

4 thumbstick-kleuren

2 thumbstick-vormen

2 duimstokhoogtes

2 trekkerstijlen

7 trigger- en bumperkleuren

7 D-pad kleuren

5 create/options kleuren

2 home-kleuren

U kunt de aanpassingssuite op de website van Scuf hier controleren, en één voor zich bestellen als u het geld hebt - de controlemechanisme wordt duurder en duurder aangezien u dingen, hoewel, niet verrassend tweak.

We zullen binnenkort ook een volledig uitgeruste Reflex testen, dus houd een oogje in het zeil voor onze volledige review te zijner tijd.

Geschreven door Max Freeman-Mills.