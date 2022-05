Problemen met levering PS5 drukken verkoop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft bekendgemaakt dat het in het afgelopen jaar veel minder PlayStation 5-consoles heeft verscheept dan eerder werd beoogd.

Het bedrijf maakte bekend dat er in het laatste kwartaal (tot eind maart 2022) twee miljoen PS5's zijn verscheept, waarmee het totaal voor FY2021 op 11,5 miljoen komt. Dat is aanzienlijk minder dan het verwachte doel van 14,8 miljoen.

Het betekent echter wel dat de PlayStation-afdeling tot nu toe in totaal 19,3 miljoen PS5-consoles heeft verscheept - en dat terwijl het aanbod beperkt was.

En er zou beter nieuws moeten zijn voor degenen die de komende maanden nog steeds moeite hebben om de PlayStation 5 of PS5 Digital Edition te bemachtigen, want Sony voorspelt dat het dit boekjaar aanzienlijk meer consoles zal verkopen - ongeveer 18 miljoen stuks.

De PlayStation 4 loopt definitief op zijn laatste benen. Het bedrijf onthulde dat er in het laatste kwartaal slechts 100.000 exemplaren zijn verscheept. Hoewel de verkoop van last-gen games het nog steeds goed doet, gezien het feit dat er nog 117 miljoen PS4's in omloop zijn.

Sony lanceert binnenkort ook zijn uitbreiding van PS Plus, met nieuwe tiers toegevoegd aan de bestaande opzet. Dat zou kunnen resulteren in een nog groter gebruik van de dienst, die het al goed doet met een geciteerde 47,4 miljoen abonnees aan boord.

